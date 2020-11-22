В Гидрометцентре предупредили о периоде тяжелой погоды

Очень нестабильная погода ожидает жителей центра европейской территории на новой неделе.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, с понедельника начнется заметное потепление - днем до плюс 3-4 градусов. Температура может подниматься и выше.

А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус 6 градусов. Из-за перепадов температуры на дорогах будет образовываться сильная гололедица. Снег ожидается в воскресенье (начнется во второй половине дня) и понедельник. Дальше осадки прогнозируются временами и небольшие, преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

Из-за большого количества облаков на улицах будет довольно серо и мрачно. И даже относительно теплая погода не прибавит оптимизма. Синоптики считают ноябрь месяцем с самой депрессивной погодой. Солнечных дней бывает очень мало.

Впрочем и в декабре света вряд ли прибавится. Например, декабрь 2019 года стал одним из самых темных в истории метеонаблюдений. Ясными в Москве на протяжении всего декабря были только три дня, на протяжении которых солнце светило в общей сложности восемь часов.