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22.11.2020 / 18:42
Текст: Сергей Бабкин

В московском метро пассажиров призвали не тереть статуи

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пассажиров московского метро призвали не тереть "на удачу" статуи на станции "Площадь Революции".

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, за годы отдельные элементы статуй стерлись и потеряли первоначальный вид. "Желания можно загадывать, не прикасаясь к скульптурам", - отмечается в сообщении дептранса.

Отметим, что работы скульптора Матвея Манизера появились на станции еще в 1938 году. Во время войны их специально эвакуировали, чтобы сохранить для будущих поколений.

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