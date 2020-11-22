В московском метро пассажиров призвали не тереть статуи

Пассажиров московского метро призвали не тереть "на удачу" статуи на станции "Площадь Революции".

Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, за годы отдельные элементы статуй стерлись и потеряли первоначальный вид. "Желания можно загадывать, не прикасаясь к скульптурам", - отмечается в сообщении дептранса.

Отметим, что работы скульптора Матвея Манизера появились на станции еще в 1938 году. Во время войны их специально эвакуировали, чтобы сохранить для будущих поколений.