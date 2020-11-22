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22.11.2020 11:02
Рубрика: Власть

Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам помочь Приморью

Текст: Елена Манукиян

В Правительство внесут предложения по оказанию финансовой помощи Приморскому краю, пострадавшему из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в аппарате полпреда президента Юрия Трутнева.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Отмечается, что федеральным министерствам даны поручения ускорить принятие мер по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения в регионе, а также оказанию необходимой помощи гражданам.

Из-за сильного ветра, ледяного дождя и мокрого снега без электричества на территории края остались 73 населенных пункта, в которых проживаются более 180 тысяч жителей, обесточены 44 котельные, отсутствует водоснабжение в почти 4 тысячах жилых домов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Последствия стихии устраняют 1013 человек и 446 единицы техники, в том числе -120 бригад энергетиков общей, задействованы спасатели и коммунальщики из соседних регионов: Еврейской автономной области, Хабаровского края и Амурской области. Для проведения работ по распиловке упавших деревьев привлечены сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и аэромобильной группировки Главного управления. Расчистка и уборка дорог ведется в круглосуточном режиме.

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