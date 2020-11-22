Дырявая крыша, дефицит необходимых специалистов и денег для закупки книг, отказ от очень важных услуг - такими проблемами обернулась реформа для библиотек, которые обслуживали незрячих и слабовидящих людей. Хотя есть и удачные истории.

В библиотеках для слепых и слабовидящих сегодня не только выдают книги, но и обучают шрифту Брайля, помогают "смотреть" кинофильмы. Фото: Сергей Михеев/РГ

И даже - удивительные. В Омске, например, незрячие теперь могут оценить игру актеров в кино, а в Петрозаводске выпускают книги.

Пять лет назад в России началась оптимизация библиотечной системы, чтобы снизить расходы местных бюджетов. Прошло сокращение площадей: где-то закрывали сами библиотеки, где-то часть помещений, причем не всегда только пустующих. Коснулся "секвестр" и сотрудников.

Корреспонденты "Российской газеты" решили выяснить, как сегодня живут библиотеки для слепых. По сообщениям из некоторых регионов, не всем оптимизация пошла на пользу.

Не учат и не ездят

Амурскую областную специализированную библиотеку для незрячих и слабовидящих в Благовещенске присоединили к областной научной в 2015 году. Реорганизацию объяснили нехваткой денег на содержание, так что с тех пор учреждение называется Центром библиотечного обслуживания незрячих.

Минусы оптимизации посетители ощутили сразу. Во-первых, было значительно сокращено число сотрудников, в штате оставили лишь троих. Этого, конечно, недостаточно, говорит председатель Амурского отделения Всероссийского общества слепых Владимир Титов. Очень не хватает программиста, который мог бы работать с технически сложным оборудованием. Речь идет об уникальной технике: читающей машине, сканирующей текст и увеличивающем устройстве для слабовидящих.

"Кроме того, нужно оказывать помощь незрячим в настройке компьютеров. Во многих других библиотеках такая должность введена в штат. Программист также может проводить обучение компьютерной грамотности. Но лучше для обучения незрячих иметь специалиста по тифлоинформационным технологиям", - объясняет Владимир Титов. Существуют определенные учебные программы, которые позволяют людям с нарушениями зрения легко пользоваться телефоном и компьютером. Такая техника у большинства незрячих есть, а работать на ней они не могут.

Во-вторых, оптимизация лишила незрячих автобуса, на котором их вывозили в музеи, театры, на занятия в гончарную мастерскую. "Научная библиотека иногда выделяет машину, чтобы развезти книги по домам. Но что касается массовых культурных мероприятий, такого уже нет", - констатирует Владимир Титов.

При этом он отмечает, что за пять лет и сотрудники Центра библиотечного обслуживания незрячих, и посетители адаптировались к новым условиям. Здесь предоставляют все основные услуги. Но такого внимания к посетителям, какое было раньше, сейчас не уделяется, признает Титов. Тем временем, в Амурской области свыше тысячи людей с нарушениями зрения.

Под дырявой крышей

В Бийске (Алтайский край) библиотека для слепых, слабовидящих и инвалидов, несмотря на тотальный процесс оптимизации, сохранила свой статус, хоть и вошла в состав городских центральных библиотечных систем. Но это не спасло ее от проблем.

Библиотека находится в здании, принадлежащем бийскому филиалу Всероссийского общества слепых, где размещены еще производственные и административные помещения. С одной стороны, вроде бы удобно - все под одной крышей. Есть конференц-зал. Места для книг, журналов и постоянных читателей (их зарегистрировано пять сотен).

Но есть два минуса. Библиотека расположена на втором этаже, что создает дополнительные трудности для ее читателей. Кроме того, здание старое - крыша подтекает, окна старые.

"Городская администрация и краевая библиотека для слабовидящих, расположенная в Барнауле, чем могут, помогают, - говорит директор централизованной библиотечной системы Бийска Наталья Казанцева. - Там ведется полноценная работа, хотя после оптимизации осталось всего три человека, одна из которых - техничка. Обслуживают сотрудницы спецбиблиотеки не только тех, кто приходит сюда, но и обитателей Дома престарелых".

Вся надежда на ремонт. Тогда первый этаж отдадут для слепых и слабовидящих читателей. Но когда он случится - не ясно. Пока только готовится проектно-сметная документация.

Комментируя ситуацию, директор Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слепых Елена Черепанова подчеркнула: "Помимо проблемы со зданием бийские коллеги испытывают сложности с комплектованием библиотечного фонда. Денег для закупки новых книг и модернизации оборудования выделяется недостаточно".

Что касается оптимизации, которая случилась несколько лет назад, то она ударила по всем, считает Елена Черепанова: "После сокращения кадров нагрузка на сотрудников возросла. И не стало особо обученного специалиста для работы с незрячими".

По мнению Елены Владимировны, оптимизация библиотечной сети края ощутимого эффекта не принесла, лишь усугубив кадровую проблему.

Попали в Страну чудес

В Петрозаводске республиканская библиотека для слепых уже четыре года как переехала и работает в здании Национальной библиотеки Карелии. И это были удачные перемены, потому что всё заранее продумали до мелочей для людей с проблемами зрения.

Читатель только вошел в здание и сразу же может сориентироваться по специальной карте. К гардеробу и лифтам ведет тактильная дорожка, а в самом подъемнике - голосовое оповещение.

Кафедра обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья, которая работает с инвалидами, находится на третьем этаже. Тут представлена огромная коллекция книг на флэш-картах, которые сейчас особенно популярны. На одну карту можно записать до 50 изданий. В наличии широкий выбор книг на CD-дисках, кассетах, по Брайлю, укрупненного шрифта.

- А как происходит комплектование? - спрашиваю главного библиотекаря кафедры Людмилу Булеца.

- В конце каждого года приходят списки новинок, мы выбираем и заказываем, в том числе по пожеланиям читателей. Если нет говорящей книги, в основном ими и пользуются, можем записать по желанию посетителя. Есть у нас и надомный абонемент - книги развозят по адресам.

В национальной библиотеке активно работают с детьми - воспитанниками специализированного детского сада и дома-интерната для детей с проблемами зрения. Им помогают логически мыслить, развивать речь, анализировать свои действия. Для этого у педагогов есть уникальные книги, которые шьет, вяжет, валяет художник-конструктор-дизайнер Елена Федорова. Это настоящие шедевры. Незрячий ребенок может все потрогать руками, отстегнуть карманчик, положить туда фигурку главного героя сказки. Все предметы на липучках.

Особая гордость - книга-сказка "Алиса в Стране чудес". Дети могут сами провести Алису по разным местам, почувствовать, как у нее на самом деле вдруг вырастают длинные ноги и вместе с ней открыть дверцу в Страну чудес.

- Сейчас делаем акцент на окружающий мир человека, поэтому наши специалисты готовят книги по природе - рыбам, растениям, грибам, - говорит Людмила Булеца и показывает почти настоящую по ощущениям щуку.

Для детей в библиотеке приобрели трость, чтобы учить их правильно захватывать специальные полосы на дороге. А еще здесь подсвеченная доска, большая увеличительная лампа, разнообразные учебные пособия для ребят, с которыми работают штатные педагоги-дефектологи.

Не забыли о взрослых людях, поздно потерявших зрение. Олег Черепанов учит их шрифту Брайля, разбираться в разных приложениях в смартфонах и других гаджетах. А известный публицист и поэт Олег Гальченко ведет литературный клуб. Его члены даже выпустили сборник своих произведений в печатном и электронном варианте. А Наталья Шумилова учит делать красивые вещи из бисера и других материалов. Все наставники - сами инвалиды по зрению.

Около 600 человек являются читателями этой библиотеки.

Нашли компромисс

В Омской области библиотеку для слепых решили присоединить к Омской государственной областной библиотеке имени Пушкина еще в 2016 году.

Однако многие инвалиды по зрению были против. Ведь она располагалось в одном здании с отделением Всероссийского общества слепых, что было очень удобно. И рядом - адаптивная школа-интернат № 14 для слепых и слабовидящих детей, воспитанники которой тоже посещают библиотеку.

В результате местным властям удалось найти выход из ситуации. Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих открылась в Пушкинке, а на старом месте теперь работает ее филиал.

- Помимо этого в Омске открылись еще два пункта выдачи книг для наших читателей - в библиотеке на улице Заозерная и в библиотеке имени Павла Васильева. Такие пункты работают и во всех муниципальных библиотеках в каждом районе, - рассказала "РГ" заведующая филиалом специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юлия Федотова.

Таким образом благодаря реорганизации библиотеке удалось не только сохранить фонд, наработки, но и стать еще доступнее для омичей с проблемами зрения. В рамках программы "Доступная среда" каждый библиотечный пункт получил полный набор адаптированной электроники, куда входят компьютеры, оснащенные программой экранного доступа, читающие машины, электронные увеличители и тифлофлэшплееры для прослушивания книг на флэшкартах.

Ежегодно в омский специализированный библиотечный фонд для незрячих поступает около 5 тысяч новых экземпляров.

Кроме этого, на базе омской областной библиотеки для слепых появилась собственная звуковая студия. Здесь записывают региональные издания, книги местных литераторов, авторские учебные пособия и многое другое. Омская аудиостудия выпустила уже более 200 произведений, в записи которых активно принимают участие омичи-волонтеры.

- Еще одна наша новая социальная услуга - тифлокомментирование, - говорит Юлия Федотова. - Благодаря ей инвалиды по зрению могут наравне с другими людьми принимать участие в общественной и культурной жизни.

Несколько лет назад в Омске открылся первый тифлокинотеатр в Сибири, где незрячие горожане могут насладиться лучшими произведениями отечественного и зарубежного кинематографа. Диктор подробно описывает все визуальные элементы: жесты и движения актеров, их мимику, костюмы и декорации. С помощью такого "переводчика" незрячие могут оценить игру актеров и режиссерские задумки.