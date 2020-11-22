Приморье приходит в себя после разгула стихии, которая лишила жителей населенных пунктов электричества, воды, отопления, связи и привела к транспортным проблемам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по ликвидации последствий ледяного дождя. Во Владивосток вылетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он создаст рабочую группу по оказанию помощи Приморью, куда войдут представители МЧС, минэнерго, минстроя, минтранса, минфина, минздрава и минтруда.

По последним данным, электроснабжение и холодное водоснабжение возобновлено для 21 тысячи жителей одного из микрорайонов Владивостока и для 13 тысяч жителей города Артема. Скоро электричество появится в Надеждинском, Анучинском, Михайловском районах. Началась подача отопления в Первомайский район краевого центра, в том числе по временным схемам.

Все началось с того, что циклон принес в южные регионы Приморья ледяной дождь и снег - почти три месячные нормы осадков. На замерзший слой воды на проводах, дорогах, домах, деревьях, автомобилях налип снег. В итоге от тяжести обледеневших электропроводов согнулись несколько вышек ЛЭП, а бетонные опоры в населенных пунктах были этой силой вырваны из земли. Во Владивостоке, например, они упали на несколько припаркованных автомобилей. Хорошо, когда согнувшаяся ЛЭП находится вблизи города, тогда к ней можно хотя бы подвезти ремонтную бригаду. Если же поврежденная линия электропередачи стоит в тайге, то к ней еще надо подобраться... Как следствие, в краевом центре энергоснабжение удалось восстановить только на четвертые сутки после разгула стихии, а вот некоторые сельские районы до сих пор остаются без света. Всего было 142 отключения на линиях электропередач и на 1736 трансформаторных подстанциях. Правительство региона бросило все силы на ликвидацию последствий ЧС: энергетики задействовали 367 специалистов в составе 99 бригад и 157 единиц техники.

Жители региона оценили помощь:"Спасибо мужикам-энергетикам, которые несколько дней и ночей пахали, чтобы устранить проблемы!" - с пониманием пишут они в соцсетях. Сопереживать есть чему. По словам зампредседателя правительства края Елены Пархоменко, электрики искали обрывы линий по пояс в снегу и "элементарно не могли забраться на высоковольтные опоры, их просто сносило ветром".

Сейчас власти региона стараются помочь населению. Так, организованы пункты временного размещения с горячей едой. Детские сады, в которые возвращены тепло и вода, будут работать круглосуточно. Позвали на помощь военных, которые поставили в некоторых точках Владивостока полевые кухни. Бесплатные обеды можно получить даже в некоторых офисах банков.

Жители Владивостока, в чьих домах есть тепло и свет, приглашают других к себе. Торговые центры предлагают горячий чай и бесплатную зарядку телефонов

Жители краевого центра отмечают, что на одной улице можно увидеть бесплатную полевую кухню и торговцев, взвинтивших цены на газовые печки и баллоны. Каждый человек поступает, как ему позволяет совесть. Горожане, в чьих домах есть тепло и свет, приглашают других к себе, обещая накормить и дать ночлег. Кое-где вчера организовали воскресник и очистили дворы от льда и упавших веток. Многие торговые центры предлагают горячий чай и бесплатную зарядку гаджетов.

- Когда меня друзья из других регионов спрашивают "что там у вас?", я отвечаю, что никакие слова, видео и фото не могут передать масштаба катастрофы. Оборванные провода, упавшие столбы, огромные свисающие отовсюду сосульки и везде - поваленные деревья. Возле подъезда мужик отбивал машину из-под корки льда. С балкона сорвался кусок льда и разбил ему лобовое стекло. Он посмотрел на паутину трещин. Матюкнулся. Пошел, достал строительную каску и стал долбить дальше. Жизнь продолжается, - заключила юрист Галина Антонец.