Мишустин дал поручения по ликвидации ЧС в Приморье

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье. Во Владивосток вылетает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он создаст рабочую группу по оказанию помощи региону, куда войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда.

По состоянию на 21 ноября в Приморском крае без электроснабжения оставался 21 населенный пункт в 10 муниципальных образованиях с населением в 130 тысяч человек. Для восстановления подачи электроэнергии привлечены 129 бригад энергетиков общей численностью 440 человек и 197 единиц техники. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует 1013 человек и 446 единиц техники.