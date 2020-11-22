Открытие моста на отрезанный из-за непогоды остров Русский перенесли

Открытие моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого из-за падения льда с вант, вновь перенесли. Ранее сообщалось, что движение могут восстановить вечером в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморского края.

Сейчас для перевозки людей на материк работает паром. Он вмещает 20 автомобилей.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям.

Без электричества на территории края остались 73 населенных пункта, в которых проживают более 180 тысяч жителей, обесточены 44 котельные, отсутствует водоснабжение в почти 4 тысячах жилых домов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.