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22.11.2020 13:21
Рубрика: Происшествия

Открытие моста на отрезанный из-за непогоды остров Русский перенесли

Открытие моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого из-за падения льда с вант, вновь перенесли. Ранее сообщалось, что движение могут восстановить вечером в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморского края.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Сейчас для перевозки людей на материк работает паром. Он вмещает 20 автомобилей.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям.

Без электричества на территории края остались 73 населенных пункта, в которых проживают более 180 тысяч жителей, обесточены 44 котельные, отсутствует водоснабжение в почти 4 тысячах жилых домов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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