Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией

Власти КНР ввели карантин в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия), расположенном на границе с Забайкальским краем. Причиной такого решения стало выявление там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии, сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

В городе запрещены собрания и массовые мероприятия. Временно закрыты развлекательные заведения, школы и детские сады, пишет ТАСС. Власти начали подготовку к массовому тестированию всех жителей, а это около 172 тысяч человек. Пассажирское железнодорожное сообщение с Маньчжоули временно приостановлено.

Город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая. Здесь расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия".