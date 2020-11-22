Здание мэрии Якутска выставят на продажу

"И вот совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии", - написала градоначальница на своей странице в Instagram.
По ее словам, сначала на торги будет выставлено собственно здание мэрии столицы республики, стоящее на центральной улице, а затем объекты на улицах Октябрьской и Гоголя, где располагаются подразделения муниципалитета. Потенциальные покупатели уже есть.
"Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю", - отметила Сардана Авксентьева.
Поскольку речь идет об окраинном квартале, в центре города должен остаться какой-то объект для приема граждан. По мнению мэра, для этого достаточно будет одного фронт-офиса.
Также в целях экономии бюджетных средств власти Якутска начинают тестировать программу поездок на такси в служебных целях.