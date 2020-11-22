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22.11.2020 22:21
Рубрика: Экономика

Ищут покупателя

Здание мэрии Якутска выставят на продажу
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Власти Якутска решили продать здание мэрии, чтобы пополнить бюджет города. Мэр столицы республики Сардана Авксентьева призналась, что эту идею она более года обсуждала со своими заместителями.

"И вот совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии", - написала градоначальница на своей странице в Instagram.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По ее словам, сначала на торги будет выставлено собственно здание мэрии столицы республики, стоящее на центральной улице, а затем объекты на улицах Октябрьской и Гоголя, где располагаются подразделения муниципалитета. Потенциальные покупатели уже есть.

"Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю", - отметила Сардана Авксентьева.

Поскольку речь идет об окраинном квартале, в центре города должен остаться какой-то объект для приема граждан. По мнению мэра, для этого достаточно будет одного фронт-офиса.

Также в целях экономии бюджетных средств власти Якутска начинают тестировать программу поездок на такси в служебных целях.

В регионах Экономика Недвижимость Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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