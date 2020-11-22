В Кузбассе отменили дистанционное обучение

С понедельника в Кемеровской области отменяется дистанционное обучение в школах. К обычному режиму возвращаются все классы - с первого по одиннадцатый.

Согласно распоряжению губернатора, школы смогут работать в штатном режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Так, еще в сентябре был введен новый пропускной режим. Теперь на входе в школу каждому измеряют температуру и потоки учащихся разделили. Кроме того, в течение дня не только ученики начальных классов, но и все остальные находятся в одном кабинете, куда приходят учителя, чтобы провести свой урок. Для педагогов и сотрудников школ масочный режим обязателен, а учащиеся могут использовать индивидуальные средства защиты по желанию. В школах для дезинфекции воздуха установлены рециркуляторы, а также санитайзеры для обработки рук. Регулярно, по графику проводится санитарная обработка.

Заниматься с детьми в формате офлайн с понедельника разрешено и педагогам учреждений дополнительного образования. Только в группах не должно быть больше десяти человек.

Ученики младших классов (а в сельской и отдаленной местности - всех классов без исключения) вернулись за парты неделю назад, как только эпидемическая обстановка стабилизировалась. Сегодня же, помимо школьников, смогут, как прежде, посещать лекции учащиеся некоторых техникумов и колледжей.