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22.11.2020 21:54
Рубрика: Общество

Снова - за парту

В Кузбассе отменили дистанционное обучение
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
С понедельника в Кемеровской области отменяется дистанционное обучение в школах. К обычному режиму возвращаются все классы - с первого по одиннадцатый.

Согласно распоряжению губернатора, школы смогут работать в штатном режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Так, еще в сентябре был введен новый пропускной режим. Теперь на входе в школу каждому измеряют температуру и потоки учащихся разделили. Кроме того, в течение дня не только ученики начальных классов, но и все остальные находятся в одном кабинете, куда приходят учителя, чтобы провести свой урок. Для педагогов и сотрудников школ масочный режим обязателен, а учащиеся могут использовать индивидуальные средства защиты по желанию. В школах для дезинфекции воздуха установлены рециркуляторы, а также санитайзеры для обработки рук. Регулярно, по графику проводится санитарная обработка.

Фото: twitter.com / @PixiedustJtt
Школьница из Италии восстала против дистанционного образования

Заниматься с детьми в формате офлайн с понедельника разрешено и педагогам учреждений дополнительного образования. Только в группах не должно быть больше десяти человек.

Ученики младших классов (а в сельской и отдаленной местности - всех классов без исключения) вернулись за парты неделю назад, как только эпидемическая обстановка стабилизировалась. Сегодня же, помимо школьников, смогут, как прежде, посещать лекции учащиеся некоторых техникумов и колледжей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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