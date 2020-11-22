В Ингушетии введены новые правила для свадебных кортежей

В Ингушетии представители духовенства выработали единую позицию по вопросу длины свадебных кортежей и санкции, грозящие за нарушение правил. Передает РИА Новости со ссылкой на муфтия республики Ису Хамхоева.

Согласно принятой резолюции, в кортеже не должно быть больше четырех автомобилей, а нарушителям грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

Введение подобных санкций в республике поддержали не только представители духовенства, но и общественные деятели. Ведь на Кавказе свадебные торжества принято проводить с размахом и зачастую гости соревнуются друг с другом за право ехать следом за машиной жениха и невесты, пренебрегая всеми мерами безопасности.

Последней каплей стало резонансное ДТП во время такого мероприятия в сентябре. Тогда Mercedes из свадебного кортежа выехал на встречную полосу на автодороге Майское-Назрань и столкнулся с ВАЗ-2115. В результате три человека погибли.

По новым правилам, за кортеж с невестой отвечает организатор свадебного мероприятия, представителю которого необходимо ехать в одной из машин. Он должен немедленно остановить движение, если кто-то из участников будет опасно водить или к кортежу по ходу движения присоединятся другие машины.

Также существенным нарушением признана стрельба из боевого или охолощенного оружия во время свадебной процессии. За это также полагается штраф.