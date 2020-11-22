В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре

Сегодня в Нальчике загорелась кровля трехэтажного магазина по улице Идарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о пожаре поступило в 20.20. По предварительным данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, пострадавших нет.

На месте происшествия по третьему рангу пожара работают 66 человек и 14 единиц техники.

В 21.26 пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров удалось локализовать. По уточненной информации, огонь также охватил кровли двух соседних зданий. Сейчас угрозы распространения пожара нет, отметили в ведомстве.