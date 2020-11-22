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22.11.2020 22:19
Рубрика: Происшествия

В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре

Текст: Ирина Белова (Кабардино-Балкария)

Сегодня в Нальчике загорелась кровля трехэтажного магазина по улице Идарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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Сообщение о пожаре поступило в 20.20. По предварительным данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, пострадавших нет.

На месте происшествия по третьему рангу пожара работают 66 человек и 14 единиц техники.

В 21.26 пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров удалось локализовать. По уточненной информации, огонь также охватил кровли двух соседних зданий. Сейчас угрозы распространения пожара нет, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Нальчик

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