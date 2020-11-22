В Петербурге произошла перестрелка из-за спора в родительском чате

На севере Петербурга между домами №№19 и 21 по проспекту Тореза произошла перестрелка. В ней приняли участие шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Раненных и пострадавших нет. Все участники конфликта были оперативно доставлены в отдел полиции.

На всех шестерых были составлены протоколы за мелкое хулиганство, тем не менее, в полиции не исключают вероятность того, что по факту перестрелки будет возбуждено уголовное дело.

Также информационное агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что по предварительным данным, причиной случившегося стал спор в родительском чате.