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22.11.2020 13:47
Рубрика: Власть

Аксенов назвал "поросячьим восторгом" провальные блокады Крыма Украиной

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил злорадство украинских политиков и общественных деятелей по поводу дефицита воды на полуострове с "поросячьим восторгом" и заверил, что водная блокада будет преодолена также эффективно, как и энергетическая, которая началась ровно пять лет назад. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Он напомнил, что 22 ноября 2015 года "подконтрольные киевскому режиму террористы" взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области и оставили весь полуостров без электроэнергии.

- Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии, - рассказал Аксенов.

По его словам, пережитые испытания еще больше сплотили крымчан. Вся Россия пришла на помощь жителям полуострова, и энергетическая блокада была прорвана за очень короткий срок. Благодаря строительству двух новых теплоэлектростанций полуостров стал энергонезависим и имеет резерв мощности для развития отраслей экономики.

- Сегодня история во многом повторяется в ситуации с водной блокадой, - считает Сергей Аксенов. - Киев привычно наступает на старые грабли: там сейчас много поросячьего восторга и злорадства по поводу тех ограничений водоснабжения, которые мы были вынуждены ввести в этом году. Много радостных воплей, что уж водную проблему Россия точно не сможет решить.

Глава Крыма заверил, что проблема дефицита воды на полуострове будет решена раз и навсегда благодаря мерам, принятым правительством РФ. Это испытание крымчане успешно преодолеют.

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