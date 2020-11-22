В Калмыкии задержаны четверо участников террористического сообщества. Задержание произошло в рамках расследования резонансного уголовного дела, фигурантами которого являются уже 44 человека. Примечательно, двоих подозреваемых "взяли" на пороге колонии во время освобождения после отбывания другого наказания. Сообщает СК РФ.

"В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по СКФО во взаимодействии с подразделениями ФСБ России и МВД России на территории Кабардино-Балкарской Республики, республик Дагестан и Калмыкия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

Ранее в ходе проведенного обыска на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство".

Напомним, по версии следствия, в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов отбывал наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 Калмыкии. Заключенный создал в колонии террористическое сообщество. В состав банды с 2013 года по настоящее время вошло более 100 осужденных.

После освобождения в 2015 году Гасанов вернулся в Дагестан и там объявил себя амиром - руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, действовавшего в республике. 31 марта 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас следователи устанавливают роль и конкретные действия, совершенные каждым из задержанных, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Также параллельно выявляются другие участники преступления.