В Крыму предупредили о штормовом ветре

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два часа в южных и восточных районах полуострова, а также в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер. Скорость будет достигать 20-25 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что при сильном ветре возрастает риск лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, повреждения линий электропередач и рекламных конструкций. Возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.