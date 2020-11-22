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22.11.2020 17:20
Рубрика: Общество

Въезжающих в Ростовскую область посадят на карантин

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области введут карантин для людей, въезжающих в регион. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу. Передает РИА Новости.

Фото: iStock
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Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19.

"Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты... Это нужно делать", - сказал губернатор после отчета о ситуации с коронавирусом главы одного из муниципалитетов.

Тем временем, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 313 и на утро 22 ноября достигло 37 459. Новые заболевшие зарегистрированы в 44 городах и районах региона. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, в том числе за последние сутки - 275.

Однако за весь период пандемии жертвами COVID-19 на Дону стали 1 184 человека.

Под медицинским наблюдением сегодня находятся 23 128 человек.

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