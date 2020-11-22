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22.11.2020 22:29
Рубрика: Экономика

Ноябрьский загар

Зимние пляжи открылись на черноморских курортах Кубани
Текст: Ирина Белова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
На пляжах курортных городов Кубани началось благоустройство осенне-зимних зон отдыха. Одними из первых их открыли Сочи и Анапа - в начале ноября в этих городах установили скамейки, беседки и настилы. Подобный опыт, возможно, станет примером для организации пляжного пространства в других курортных городах.

- К примеру, на зимний режим работы перешел пляж "Приморский" в Центральном районе Сочи, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города-курорта Светлана Батяйкина. - В ближайшее время мы определим места в Адлерском и Лазаревском районах, где также будут работать зимние пляжи.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В этом году летний курортный сезон в Краснодарском крае завершился 1 ноября. Планируется, что зимний сезон стартует 18 декабря с началом работы горнолыжных трасс. Кстати, в горах Сочи ожидается открытие офисов для сдачи экспресс-анализов на коронавирусную инфекцию.

В условиях пандемии в Краснодарском крае соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Разрешено проведение массовых мероприятий, на которых возможно присутствие до 100 зрителей. Кроме того, в регионе отменят все детские новогодние массовые мероприятия.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, несмотря на то что летний сезон на Кубани официально завершился, гостей на побережье по-прежнему очень много. И связано это прежде всего с разнообразием отдыха и туристических продуктов.

Несмотря на то, что летний сезон на Кубани официально завершился, гостей на побережье по-прежнему очень много. И связано это прежде всего с разнообразием отдыха и туристических продуктов

- Мы стараемся создать комфортные условия для круглогодичного отдыха, - отметил он. - Поэтому главы некоторых курортных муниципалитетов уже начали обустраивать в межсезонье зоны отдыха. Устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами. Уверен, такие места будут пользоваться спросом не только у туристов, но и среди местных жителей.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Тем временем власти Кубани намерены с 1 января 2021 года возобновить в прежнем размере курортный сбор с гостей - 10 рублей в сутки. Этому способствует восстановление объектов туристической отрасли, заявил вице-губернатор региона Александр Руппель (напомним, с 1 июня 2020 года из-за пандемии на Кубани курортный сбор обнулили). Однако не исключено, что сумма курортного сбора будет увеличена - примерно до 50 рублей. Причем плату планируется дифференцировать. Сейчас обсуждается, каким образом разделить - по степени звездности отелей либо по сезонности курортов.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, с начала года край посетило более 10,2 миллиона гостей, до конца года ожидается еще около миллиона отдыхающих.

Как сообщили "РГ" в администрации Сочи, с 1 по 10 января на курорте уже выкуплены путевки на 257 тысяч гостей. Сейчас загрузка отелей в горном кластере составляет 80-90 процентов.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

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