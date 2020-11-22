31-й кинофестиваль документального кино "Россия" покажет 7 фильмов из Беларуси

31-й Открытый фестиваль документального кино "Россия" пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 ноября 2020 года.

В программе фестиваля два конкурса - общеэкранных документальных и телевизионных документальных фильмов. В этом году на конкурс было заявлено 435 работ. Общий хронометраж всех присланных работ - 17832 минуты. Если смотреть их безотрывно, то потребуется 12 дней 8 часов 52 минуты.

Больше половины работ поступили из Москвы - 219 из 435. После Москвы и Санкт-Петербурга на третьем месте по-прежнему Екатеринбург, который представил 11 фильмов. Алматы - 10 работ, 7 из Минска, 5 кинокартин из Баку, по 4 фильма из Бишкека, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

На участие в фестивале поступили фильмы из 62 городов, причём 11 из них заявились на фестиваль "Россия" впервые: например, Йошкар-ола, Магадан, Кызыл. Стоит отметить, что впервые за долгие годы в отборе участвуют все 14 стран ближнего зарубежья.

В главном конкурсе общеэкранных документальных фильмов покажут фильм белорусского документалиста Галины Адамович "Хороших девочек не бьют". Галина Адамович - одна из самых авторитетных режиссеров студии документального кино "Летопись" киностудии "Беларусьфильм". За четверть века профессиональной деятельности она создала около 30 фильмов, в центре которых истории с непростыми человеческими судьбами и острыми социальными темами. Ее картины получают признание судей международных кинофестивалей и любовь обычного зрителя, заставляя его взглянуть на мир по-новому и попытаться изменить его к лучшему.

Несколько лет назад вышла картина "Человек" французского режиссера Яна Артюса-Бертрана. Команда журналистов объехала около 60 стран и проинтервьюировала более 2 тысяч людей, задавая вопросы о жизни, смерти, любви, ревности, предательстве, неудачах, религии. В число этих стран попали Россия и Украина, а Беларуси там не было.

Ян Артюс-Бертран захотел, чтобы в его фильме "Женщина" снялись беларуски. Бертрану понадобился человек, который отобрал бы 30 героинь, и он обратился к Галине Адамович. Именно французы захотели услышать истории беларусок, пострадавших от своих близких. Героинь Галина искала в "Радиславе", через социальные сети, через монаха, который работает с пострадавшими в Жировичском монастыре, через Департамент исполнения наказаний МВД. В фильм вошли шесть историй, о которых Галина Адамович рассказывает на протяжении 52 минут.

На 31-й фестиваль планируется пригласить представителей Российского государственного архива кинофотодокументов с программой, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, редактора телеканала БРИКС с программой "Молодое кино стран БРИКС", а также специалистов Гёте-Института в Москве, которые в сотрудничестве с Международным фестивалем документального кино "ДОКер" подготовили проект мобильных кинопоказов "DocTor". Для студентов екатеринбургских вузов на фестивале запланирован образовательный блок.

Если позволит эпидемиологическая ситуация, церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии. Основной площадкой фестиваля по традиции станет Дом кино. Однако конкурсные показы пройдут не только в Екатеринбурге, но и во многих городах области. Зрители конкурсных программ примут участие в зрительском голосовании, итогом которого станет вручение приза зрительских симпатий на церемонии закрытия фестиваля 28-го ноября.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Организаторы фестиваля гарантируют выполнение всех требований главного санитарного врача Свердловской области. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации часть мероприятий будет переведена в онлайн-формат.