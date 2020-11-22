В Екатеринбурге мужчина напал на прибывшую к жене бригаду "скорой"

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения на "скорую", прибывшую к пациентке с COVID-19. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел в одной из квартир по улице Сурикова,- сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Противоправные действия были совершены в отношении двух женщин-медиков, которые прибыли по вызову к пациентке, заразившейся коронавирусной инфекцией. На медиков напал муж пациентки. Одна из пострадавших получила травмы.

По предварительной информации, причиной конфликта стал отказ в направлении пациентки на КТ, после которого муж решил задержать медработниц в квартире.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей сотруднице "скорой", назначена экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.