В РФПИ прокомментировали объявленную американскими фармкомпаниями стоимость одной дозы вакцины, обратив внимание на то, что вакцинация от COVID-19 предполагает двукратное введение препарата.

"Переводим с фармацевтического языка: объявленная цена Pfizer в 19,50 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу на самом деле означает их цену в 39 долларов и 50-74 долларов на человека. Для вакцин Pfizer, Sputnik V и Moderna на человека требуется две дозы. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - говорится в сообщении канала "Спутник V" в Twitter.

В РФПИ еще летом провели свой анализ, оценив мировой спрос на вакцины против коронавирусной инфекции в первый год после их вывода на рынок в 3-5 миллиардов доз. Как заявил тогда глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в среднем стоимость вакцин на рынке, по оценкам фонда, может составить около 25 долларов, а общий годовой объем рынка в РФПИ оценили в 75 миллиардов долларов.