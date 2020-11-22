Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

Диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам не пить шампанское в Новогоднюю ночь. Об этом она заявила в воскресенье, 22 ноября, в эфире радио "Говорит Москва".

По ее словам, алкоголь в сочетании с праздничной калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма.

"Мы переедаем, плюс еще и алкоголь, шипучие напитки - это большой стресс! Не стоит пить шампанское в новогоднюю ночь", - сказала она.

Диетолог отметила, что в ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы, в которые попадают люди с панкреатитами, инфарктам и почечными коликами. "Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, и мы, конечно, рискуем в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?" - говорит Григорьян.

По ее словам, также не стоит откладывать прием пищи на позднюю ночь. "Сделайте себе обычный ужин, в 7-8 часов. Потом можно пойти погулять", - подытожила она, подчеркнув, что можно и шампанское открыть, но необязательно его пить, потому что это все-таки ритуал, как свечи и мандарины.