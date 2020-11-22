Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Худшими подарками на Новый год россияне считают одежду и сувениры, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Так, мужчинам не нравится, когда им дарят носки, свитера и футболки, поскольку они предпочитают самостоятельно покупать эти вещи, выбирая их по своему вкусу и размеру. Женщин раздражают статуэтки, брелки, магнитики и свечи, которые они считают ненужными пылесборниками.

Примерно 3% россиян против сладкого, столько же не любят получать в подарок парфюмерию или кухонную утварь. Среди других неудачных сюрпризов на Новый год названы, например, кальян, который подарили некурящему, или живая крыса.

Тем не менее, 24% респондентов ответили, что худшим подарком на Новый год может быть только его отсутствие. Еще 28% россиян признались, что никогда не получали плохих подарков, поскольку "праздничное настроение - это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета".