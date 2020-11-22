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22.11.2020 19:29
Рубрика: Власть

Карабах: дорога к миру

В Ереване и Баку правительственная делегация из России обсуждала реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
По поручению президента РФ межведомственная делегация России провела в Ереване и Баку переговоры с руководством Армении и Азербайджана. Разговор главным образом шел о миротворческой деятельности России в Карабахе, налаживании там послевоенной жизни и оказании помощи местному населению.
В Нагорный Карабах наша страна уже отправляет гуманитарную помощь. Первая колонна грузовиков МЧС доставила в регион так необходимые местным жителям строительные материалы. Фото: Максим Григорьев / ТАСС В Нагорный Карабах наша страна уже отправляет гуманитарную помощь. Первая колонна грузовиков МЧС доставила в регион так необходимые местным жителям строительные материалы. Фото: Максим Григорьев / ТАСС
В Нагорный Карабах наша страна уже отправляет гуманитарную помощь. Первая колонна грузовиков МЧС доставила в регион так необходимые местным жителям строительные материалы. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Важнейшая роль в этом процессе отведена российским "голубым каскам". Наверное, поэтому первым за стол переговоров сел министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он сказал, что миротворцы не допустят нового кровопролития в Карабахе. "Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий. И мы, безусловно, настроены ее выполнить", - подчеркнул Шойгу.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Министр напомнил, что после подписанного 9 ноября совместного заявления лидеров трех стран Москва срочно перебросила на Южный Кавказ миротворческий контингент. Операция была завершена в прошлый четверг. К этому дню военно-транспортные самолеты перевезли на Южный Кавказ 1960 солдат и офицеров и 552 единицы техники.

Основу этих сил составили военнослужащие нашей 15-й отдельной мотострелковой бригады.

"За эти дни мы встали фактически по всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор, естественно, обеспечиваем продвижение и возвращение туда беженцев", - отметил Шойгу. И добавил, что работа предстоит большая. Но в Ереван российские чиновники приехали не с пустыми руками - у них есть большой план, который будет реализован.

Российские миротворцы контролируют дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор и обеспечивают возвращение в Нагорный Карабах беженцев

Известно также, что по просьбе Еревана на границе Армении и Азербайджана развернут дополнительные силы Пограничной службы ФСБ России. Это так называемый резерв - 188 военнослужащих и необходимое количество техники.

Разговор о Нагорном Карабахе продолжился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Министр обороны РФ, в частности, рассказал ему о ситуации на линии соприкосновения. "Режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - не сомневается Шойгу.

Президент Азербайджана высоко оценил усилия России по стабилизации обстановки и действия наших миротворцев в регионе. Также отметил, что положения трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху выполняются успешно. "И это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - заявил Алиев. Он поблагодарил президента Путина, министра обороны России за участие в подготовке и принятии важного документа.

Тем временем

Мир скрепят по многим граням

Внушительный межведомственный "десант" из России побывал по обе стороны от линии соприкосновения конфликта в Нагорном Карабахе, где под надзором российских миротворцев наконец замолчали пушки и куда возвращается мирная жизнь. И в Баку, и в Ереване российские чиновники обсуждали насущные вопросы по реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, которое призвано стать основой для долгосрочного урегулирования. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, проводившего отдельные встречи, в армянскую, а затем азербайджанскую столицу прибыли вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министры - иностранных дел Сергей Лавров и здравоохранения Михаил Мурашко, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: МИД РФ/ РИА Новости
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В Ереване российскую делегацию приняли премьер Никол Пашинян и президент Армен Саркисян, который подчеркнул роль России в прекращении боевых действий. Во время встречи с Пашиняном глава МИД России, обратив внимание на успешное закрепление режима прекращения огня в зоне конфликта, заявил, что теперь речь прежде всего идет о возвращении беженцев и решении всех гуманитарных вопросов. Обсуждалось создание межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Эта новая структура, по словам министра, "будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановления гражданской инфраструктуры". Лавров подчеркнул, что исполнение трехстороннего заявления президентов является "безальтернативным путем урегулирования ситуации", а попытки подвергнуть этот процесс сомнению "являются неприемлемыми". Спустя несколько часов российская делегация уже приземлилась в Баку, где ее принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам переговоров, как рассказал Лавров, "полностью подтверждена актуальность и безальтернативность" трехсторонних договоренностей. По словам министра, позиции Москвы и Баку "по созданию условий для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения" полностью совпадают.

Подготовил Игорь Дунаевский

Власть Работа власти Внешняя политика Проблема Нагорного Карабаха

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