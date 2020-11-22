Бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и интерфейсы "мозг - компьютер". Все эти технологические новинки показали и испытали российские кибатлеты - спортсмены с инвалидностью на втором чемпионате мира Cybathlon-2020. Итог: наши спортсмены забрали "серебро" и "бронзу" по двум дисциплинам, еще по трем вошли в пятерку лучших. О подробностях чемпионата журналистам рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Турнир по кибатлону демонстрирует технологии, меняющие жизнь людей с ограниченными возможностями. Благодаря современным гаджетам они могут жить обычной жизнью. Мировой чемпионат с 2016 года проходит один раз в два года. В этом году его приняли "домашние" площадки стран-участниц под контролем жюри в Цюрихе. В России такой площадкой стал Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта. В отличие от Паралимпийских игр, в рамках кибатлона оцениваются не только навыки спортсменов, но и передовые средства реабилитации, которые помогают им оперативно справляться с бытовыми задачами. "Четыре из пяти разработок, которые использовали члены сборной России, созданы московскими компаниями", - отметила заммэра.

Трасса соревнований включает в себя ряд испытаний из жизни, к примеру, участники с протезами рук должны были на время развесить белье, зажечь свечу, забить гвоздь, открыть консервную банку и нарезать хлеб. В этом испытании, которое, для здорового человека, конечно, кажется простым, Россию представляла кибатлет Элина Жукова. У нее с рождения нет левой руки, но благодаря разработке компании "Моторика" уже год она пользуется бионическим протезом. Работает он всего от двух датчиков. Девушка показала потрясающее владение телом, ощущение, что киберпротез стал его продолжением. "Он очень помогает в повседневной жизни: я активно занимаюсь физическими упражнениями, равномерно распределяя нагрузку на обе руки. Раньше у меня был тяговый протез, и теперь я могу точно сказать: бионические протезы в разы лучше, удобнее и сильнее", - рассказала Элина. В чемпионате она принимала участие впервые и боролась за первенство с 12 кибатлетами. Российской команде Элина принесла четвертое место.

Сборная России поспорила за первенство с 54 командами из 21 страны мира

Словом, кибатлон для спортсменов - не столько соревнование, сколько тестирование новых разработок. Председатель правления Союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк сравнивает турнир с "Формулой-1", где оцениваются и возможности техники, и умение ею управлять. Это особенно важно, потому что лучшие разработки, представленные на чемпионате, пойдут в серийное производство. "Сборная России поспорила за первенство с 54 командами из 21 страны мира. В результате российские и, в частности, московские разработчики обошли команды из Японии, Южной Кореи, Швейцарии с высоким уровнем инноваций и развития. Мы конкурируем с этими странами на равных и должны развиваться в этом направлении, поддерживая успех", - отметил он.

Сегодня в столице созданы все необходимые условия и инфраструктура для развития технологических компаний. Работают Московский инновационный кластер, 36 технопарков, действуют проект "Московский акселератор" и программа пилотного тестирования инновационных решений. Но разработчики и участники турнира предложили столичным властям создать еще и площадку для тренировок кибатлетов.