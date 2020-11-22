Новости

В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре 22:19
В Тунисе 47 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса 22:18
Московские спасатели нашли пропавших людей в заброшенной каменоломне 21:27
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 16 тысяч 538 военнослужащих 20:52
Билл Гейтс рассказал, когда ударит следующая пандемия 20:39
На юге Москвы ликвидировали пожар на складе 19:39
США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу 19:31
В московском метро пассажиров призвали не тереть статуи 18:42
Московский драматический театр могут назвать именем Джигарханяна 18:29
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь 18:16
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено 18:03
Фигуристка Медведева рассказала о болезни и осложнениях 17:29
МВД Беларуси: Число участников незаконных акций протеста снижается 17:08
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу 16:53
Японские ученые научили тараканов работать 16:19
Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве 15:57
Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве 15:55
На курорте Архыз найдена маска-талисман Медузы Горгоны 15:36
Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО 15:36
"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом" 15:05
Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США 15:03
В Петербурге произошла перестрелка из-за спора в родительском чате 14:48
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе 14:37
Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us 14:34
Школьница из Италии восстала против дистанционного образования 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
22.11.2020 22:52
Рубрика: Спорт

Препятствий не боятся

Атлеты испытали технику для реабилитации
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8317)
Бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и интерфейсы "мозг - компьютер". Все эти технологические новинки показали и испытали российские кибатлеты - спортсмены с инвалидностью на втором чемпионате мира Cybathlon-2020. Итог: наши спортсмены забрали "серебро" и "бронзу" по двум дисциплинам, еще по трем вошли в пятерку лучших. О подробностях чемпионата журналистам рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Турнир по кибатлону демонстрирует технологии, меняющие жизнь людей с ограниченными возможностями. Благодаря современным гаджетам они могут жить обычной жизнью. Мировой чемпионат с 2016 года проходит один раз в два года. В этом году его приняли "домашние" площадки стран-участниц под контролем жюри в Цюрихе. В России такой площадкой стал Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта. В отличие от Паралимпийских игр, в рамках кибатлона оцениваются не только навыки спортсменов, но и передовые средства реабилитации, которые помогают им оперативно справляться с бытовыми задачами. "Четыре из пяти разработок, которые использовали члены сборной России, созданы московскими компаниями", - отметила заммэра.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В 2021 году в России начнется массовый выпуск промышленных экзоскелетов

Трасса соревнований включает в себя ряд испытаний из жизни, к примеру, участники с протезами рук должны были на время развесить белье, зажечь свечу, забить гвоздь, открыть консервную банку и нарезать хлеб. В этом испытании, которое, для здорового человека, конечно, кажется простым, Россию представляла кибатлет Элина Жукова. У нее с рождения нет левой руки, но благодаря разработке компании "Моторика" уже год она пользуется бионическим протезом. Работает он всего от двух датчиков. Девушка показала потрясающее владение телом, ощущение, что киберпротез стал его продолжением. "Он очень помогает в повседневной жизни: я активно занимаюсь физическими упражнениями, равномерно распределяя нагрузку на обе руки. Раньше у меня был тяговый протез, и теперь я могу точно сказать: бионические протезы в разы лучше, удобнее и сильнее", - рассказала Элина. В чемпионате она принимала участие впервые и боролась за первенство с 12 кибатлетами. Российской команде Элина принесла четвертое место.

Сборная России поспорила за первенство с 54 командами из 21 страны мира

Словом, кибатлон для спортсменов - не столько соревнование, сколько тестирование новых разработок. Председатель правления Союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк сравнивает турнир с "Формулой-1", где оцениваются и возможности техники, и умение ею управлять. Это особенно важно, потому что лучшие разработки, представленные на чемпионате, пойдут в серийное производство. "Сборная России поспорила за первенство с 54 командами из 21 страны мира. В результате российские и, в частности, московские разработчики обошли команды из Японии, Южной Кореи, Швейцарии с высоким уровнем инноваций и развития. Мы конкурируем с этими странами на равных и должны развиваться в этом направлении, поддерживая успех", - отметил он.

Сегодня в столице созданы все необходимые условия и инфраструктура для развития технологических компаний. Работают Московский инновационный кластер, 36 технопарков, действуют проект "Московский акселератор" и программа пилотного тестирования инновационных решений. Но разработчики и участники турнира предложили столичным властям создать еще и площадку для тренировок кибатлетов.

Спорт Паралимпийский спорт

Главное сегодня

Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу
Путин назвал авторов договоренности по Карабаху
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии