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22.11.2020 14:04
Рубрика: Общество

Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус

Текст: Ольга Игнатова

Для того, чтобы защитить организм человека от коронавируса, нужно ввести ему дополнительный белок, считает старший научный сотрудник МГУ Александр Тышковский.

Фото: iStock
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"Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2", - пишет ученый на своей странице в Facebook.

Свое мнение он основывает на зарубежных исследованиях. Тышковский подчеркивает, что вакцины - отличный способ предотвратить эпидемию, ведь они помогают нам выработать иммунный ответ против вируса еще до встречи с ним.

"Однако, как мы уже убедились, коронавирус SARS-CoV-2 мутирует, пусть и не так быстро, как вирус гриппа. А значит, со временем он уйдет из-под радара иммунитета и сможет заражать нас с новой силой", - отмечает молодой ученый. Допустить этого нельзя. Он напоминает, что главными воротами, через которые вирус попадает в организм человека, служит белок ACE2, расположенный на поверхности клеток.

"Шиповидный белок SARS-CoV-2 с удовольствием связывается с этим рецептором, в результате чего ворота раскрываются, впуская вирус внутрь. Получается, ACE2 - наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что если превратить этот недостаток в преимущество?", - рассуждает Тышковский. По его мнению, если ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2 (или даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом), то добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. "Мы буквально ловим вирус на живца: в поисках дверей в клетку он раз за разом будет натыкаться на расставленные нами мышеловки", - отмечает ученый.

По его словам, уже проводились эксперименты на клетках и тканях человека, которые показали, что добавление белка ACE2 надежно нейтрализует SARS-CoV-2, мешая ему инфицировать человеческие клетки.

Фото: iStock
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Кроме того, по словам Тышковского, рецептор ACE2 нужен организму для того, чтобы расщеплять гормон ангиотензин II. Именно этот гормон провоцирует гипертензию (повышенное артериальное давление), воспаление и цитокиновый шторм - один из главных факторов летального исхода у больных COVID-19. Поэтому введение больному дополнительных копий ACE2 может снизить уровень ангиотензина II и, как следствие, подавить воспалительный ответ и облегчить течение заболевания.

Как уверяет ученый, безопасность применения ACE2 у здоровых людей была подтверждена результатами первой фазы испытаний еще в 2013 году. Тогда белок хотели применять для лечения другого респираторного заболевания. "Вторая фаза испытаний ACE2 против COVID-19 уже запущена. Результаты ожидаются в декабре этого года", - пишет Тышковский. Свои размышления он подкрепляет ссылками на зарубежные источники, которые и проводит на своей страничке в соцсети.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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