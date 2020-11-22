Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено

Российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за команду "Остин Боулд", отстранен от матчей за отказ встать на колено в поддержку движения Black Live Matter.

Как информирует "Спорт-Экспресс", руководство клуба посчитало, что Сарамутину необходимо пересмотреть свои взгляды.

"Я не встал на колени, и у руководства возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Президент утверждал: "Пойми - это проявление неуважения. А я отвечал: не понимаю, зачем мне это нужно делать", - рассказал Валерий.

Сарамутин также добавил, что он продолжал тренироваться с командой, но в заявки на матчи больше не попадал.