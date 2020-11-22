Российскую вакцину "Спутник V" в Беларуси начнут производить в этом году

Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" произведут в Беларуси в этом году. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"В лабораторных условиях первая партия, я уверен, что будет в этом году", - цитирует ТАСС заявление Пиневича.

Он также отметил, что выпуск вакцины в промышленных масштабах начнется уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Россия получила заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V", которые поступили от более чем 50 стран.

Российская вакцина доказала высокую эффективность. В ходе ее испытаний не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений.