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Рубрика: В мире

Российскую вакцину "Спутник V" в Беларуси начнут производить в этом году

Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" произведут в Беларуси в этом году. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"В лабораторных условиях первая партия, я уверен, что будет в этом году", - цитирует ТАСС заявление Пиневича.

Он также отметил, что выпуск вакцины в промышленных масштабах начнется уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Россия получила заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V", которые поступили от более чем 50 стран.

Российская вакцина доказала высокую эффективность. В ходе ее испытаний не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений.

В мире экс-СССР Беларусь Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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