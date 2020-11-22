Школьница из Италии восстала против дистанционного образования

12-летняя Анита Яковелли из Турина стала лицом протестного движения "Школа для будущего" после того, как учебные заведения во многих городах Италии вновь перевели на "удаленку" из-за "второй волны" коронавируса.

По данным исследования, проведенного Sos Villaggi, 90 процентов итальянских школьников, были несказанно рады возвращению за парты в сентябре этого года, несмотря на необходимость соблюдать жесткие меры безопасности. Как поясняют исследователи, подобный энтузиазм связан главным образом с "далеким от совершенства дистанционным образованием", качеством которого недовольны, по меньшей мере, 15 процентов детей и их родителей.

Анита Яковелли первой решилась выразить свое мнение. Со дня закрытия 6 ноября ее школы имени Итало Кальвино в Турине, девушка ежедневно устраивает одиночный пикет напротив закрытого на замок здания, усаживалась за парту и демонстративно делая уроки в защитной маске. По соседству со своим планшетом она установила небольшой плакат с надписью: "Обучение в школе - это наше право". Мама Аниты, Кристиана Перроне, утверждает, что ее дочь самостоятельно пошла на этот шаг, заявив, что "ей необходимо физически присутствовать в школе, взаимодействовать с учителями и видеть друзей, а не сидеть дома за компьютером в пижаме". По словам же самой манифестантки, в школе созданы все условия для безопасного прохождения уроков, а при дистанционном обучении часто возникают проблемы с интернетом, не говоря уже о том, что от постоянного пребывания перед экраном крайне трудно сконцентрироваться.

Сначала на акцию протеста Анита выходила сама, потом к ней присоединилась подруга Лиза. А теперь инициатива распространилась по всей Италии - школьники устраивают сидячие пикеты в Риме, Милане, Флоренции и других городах. Движение также поддерживает организация "Школа - приоритет", в которую входят родители и учителя, выступающие за улучшение уровня образования.

Яковелли смогла привлечь внимание властей. Накануне состоялся телефонный разговор 12-летней школьницы и министра образования Италии Лучии Адзолины. Глава Минобразования завершила Аниту, что "совсем скоро школы вновь распахнут двери для учащихся".