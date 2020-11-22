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22.11.2020 14:01
Рубрика: В мире

Школьница требует возобновления очных занятий в Турине

Текст: Юрий Когалов
Турин. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Турин. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Турин. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вот уже две недели 12-летняя Анита приходит к зданию своей школы в Турине в знак протеста против введенных из-за коронавируса ограничений, лишивших ее возможности нормально учиться. Как передает AFP, каждый день она приносит с собой столик, стул, ноутбук, тетради и учебники, чтобы не пропускать онлайн-уроки. И вывешивает плакат с пояснением, что занятия в школе являются правом всех школьников. Девочка уже стала символом всех молодых людей, которые недовольны закрытием учебных заведений (в области Пьемонт это произошло 6 ноября).

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"Когда объявили, что школы закрываются, я подумала, что не выдержу еще одного года с системой дистанционного обучения. Трудно сосредоточиться перед компьютером", - говорит сама Анита. "Мне нужно все, что связано со школой: нормальные уроки, возможность смотреть учителям в глаза, а не через экран, быть в компании одноклассников, просыпаться утром и собираться в школу, вместо того чтобы сидеть дома в пижаме перед компьютером", - отмечает девочка.

Ее инициативу уже отметила министр школьного образования Италии Лючиа Адзолина. Она позвонила Аните и заверила, что учебные заведения снова откроются, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Кстати, пример Аниты подхватили и в других регионах Италии, где также были закрыты школы, а ученики переведены на дистанционное обучение.

Согласно опросу, проведенному сайтом studenti.it, в котором приняли участие 30 тысяч старшеклассников, 84 процента школьников негативно относятся к введенным ограничениям.

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