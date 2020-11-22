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22.11.2020 11:57
Рубрика: Общество

Школьники примут участие в акции по сбору макулатуры

Текст: Алексей Дуэль

Соревноваться в сборе макулатуры начнут российские школьники 25 ноября. Акция #БумБатл, организованная АНО "Национальные приоритеты", будет проходить и в режиме оффлайн, и в социальных сетях во всех регионах России. Те, кто сможет сдать самые большие объемы бумажных отходов в переработку, встретятся с популярными артистами и блогерами, получат призы и подарки, а также благодарственные грамоты от организаторов. Отдельно будет составлен рейтинг школ, ученики которых собрали больше всего макулатуры. Соревнование продлится до конца года.

Фото: Gettyimages
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Условия участия простые: надо собрать как можно больше макулатуры, сдать ее в своей школе, опубликовать пост в соцсетях Instagram или TikTok с хэштегом #БумБатл, а также подать заявку об участии на официальном сайте акции бумбатл.рф.

Для переведенных на дистанционное образование ребят предусмотрена помощь волонтеров "Молодежки ОНФ" - добровольцы помогут собрать макулатуру и доставить ее в школу.

"Цель акции - через привычные для молодежи онлайн-форматы рассказать о важности вторичной переработки и раздельного сбора отходов, а также формировать экологическую культуру и осознанное потребление, - объясняют организаторы. - В рамках создания комплексной системы обращения с отходами в нашей стране, согласно национальному проекту "Экология", к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов. Пятую часть в мусорном ведре россиянина сегодня составляет именно бумага - ценная и пригодная для переработки".

Вместе с ребятами собирать макулатуру будут блогеры Катя Адушкина, Маша OMG, Софа Купер, Валя Карнавал, Артур Бабич и Маша Горячева. Акцию поддержали Минприроды и Минпросвещения, общественные организации.

Общество Природа Национальные проекты 2019-2024

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