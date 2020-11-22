Си Цзиньпин выдвинул предложения по мировому устройству в постэпидемический период

15-й саммит G20 под угрозой COVID-19

В 2008 году состоялся первый саммит G20, целью которого было спасение мировой экономики в условиях беспрецедентного за последние сто лет мирового финансового кризиса. В ноябре этого года, когда лидеры стран G20 проводят 15-й саммит, перед миром встал еще более серьезный вызов, чем финансовый кризис 2008 года. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин 21 ноября на саммите, на исходе этого года человечество переживает серьезнейшую за прошедшее столетие пандемию, в результате которой погибло более миллиона человек. Мировая экономика пришла в упадок, влияние коронавирусной пандемии гораздо серьезнее последствий мирового финансового кризиса 2008 года.

26 марта этого года в истории G20 впервые состоялась специальная противовирусная конференция, выступление председателя КНР Си Цзинпина воодушевило мир одержать полную победу над вирусом.

21 ноября речь Си Цзиньпин на 15-м саммите G20 была озаглавлена "Совместное противостояние пандемии, созидание общего будущего".

Усилия G20 в постэпидемический период. Создание глобального заслона

Лидер Китая в своей речи особо отметил работу над вакцинами. Он подчеркнул, что Китай выполнит свои обязательства по оказанию поддержки и помощи развивающимся странам, сделав доступными для всего мира вакцины от COVID-19.

Снижение барьеров для восстановления мировой экономики

"Необходимо снизить тарифы и барьеры, а также изучить возможность либерализации торговли базовыми товарами медицинского назначения. Нам необходимо и дальше согласовывать политику и стандарты, а также создавать "экспресс-коридоры" для содействия упорядоченному перемещению людей", - отметил Си Цзиньпин. Он также призвал продвигать формирование единой системы "Кода здоровья" путем общепризнанного двумерного кода.

Выявление роли цифровой экономики

Си Цзиньпин призвал содействовать здоровому росту цифровой экономики и совместному созданию среды для цифрового развития - открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной. Следует преодолевать трудности, которые несет развитие цифровой экономики в области занятости, налогообложения, а также благополучия уязвимых групп населения, и преодолеть "цифровой разрыв".

Реализация развития на более широком пространстве

Си Цзиньпин отметил, что Китай, преодолевая собственные трудности, в полной мере выполняет Инициативу по приостановке выплат за счет обслуживания долга /DSSI/, выдвинутую G20, на общую сумму свыше 1,3 млрд долларов. Китай также предлагает в подходящее время созвать международную конференцию по сокращению потерь продовольствия.

Си Цзиньпин: "Двадцатка" должна сыграть более значимую роль в глобальном управлении

Коронавирусная пандемия стала одним из крупнейших кризисов человечества, в борьбе с инфекцией проявились очевидные недостатки в глобальном управлении. На выступлении в ходе саммита "Группы двадцати" председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в постэпидемическую эпоху G20 должна нести на себя более весомую ответственность за улучшение международного порядка и глобальное управление.

Укрепление международной системы во главе с ООН

"Глобальная угроза и кризис требуют мощного глобального противодействия". На состоявшемся в сентябре этого года Саммите по случаю 75-летия образования ООН председатель КНР Си Цзиньпин озвучил "три принципа защиты": защита международной системы во главе с ООН; защита международного порядка, в основе которого международное право; защита ключевой роли ООН в международных делах. В выступлении на 21 ноября Си Цзиньпин вновь отметил: "Мы поддерживаем ООН в более эффективном достижении глобального консенсуса, мобилизации глобальных ресурсов и координации глобальных действий".

Оптимизация структуры управления в условиях экономической глобализации

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость решительно защитить систему многосторонней торговли, которая основана на международных нормах и характеризуется прозрачностью, недискриминационным подходом, открытостью и инклюзивностью. "Мы должны выступать против одностороннего подхода и протекционизма, противостоять вызовам, возникающим в ходе экономической глобализации, в целях более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного продвижения экономической глобализации".

Стремление к здоровому развитию цифровой экономики

В выступлении 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность общих усилий во благо создания открытой, сбалансированной, справедливой и недискриминационной среды развития цифровой экономики. Он выразил готовность проведения широких обсуждений на эту тему, и сформировать правила глобального цифрового управления на основе "Глобальной инициативы безопасности данных", выдвинутой Китаем в сентябре этого года.

Увеличение потенции реагирования на глобальные вызовы

Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что сегодня самые актуальные задачи - укрепление глобальной системы общественного здравоохранения, предотвращение и контроль над коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. "Вместе с тем, мы должны активизировать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды во благо сохранения нашего общего дома", - отметил лидер Китая. Еще ранее, на 12-й встрече лидеров стран БРИКС 17 ноября он подчеркнул: "Глобальное потепление не остановится из-за пандемии, так что в противостоянии климатическим изменениям нельзя расслабляться ни на минуту".