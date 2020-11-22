Синоптики: Вероятность выпадения ледяных дождей увеличилась в 2,5 раза

В 2,5 раза по сравнению с доиндустриальным периодом увеличилась вероятность выпадения ледяных дождей, считают специалисты центра погоды "Фобос".

"Мы подсчитали, что в 19 веке условия для их возникновения наблюдались лишь 4 дня в сезон с ноября по февраль. С началом 20-го столетия повторяемость стала расти", - поясняют синоптики. Причина тому - глобальное потепление. "Атлантический воздух, поступающий вглубь Евразии, остывает примерно на 0,7 градуса каждые 250 км. То есть, в нормальных условиях его оттепельного потенциала хватило бы только до Волги. Но сейчас океан перегрет по меньшей мере на 2-4 градуса, поэтому экстремальные потепления пробиваются дальше, даже в Сибирь. А ведь при столкновении тепла с холодом и возникают ледяные дожди", - отмечают эксперты. Поэтому явление будет повторяться все чаще.

Ледяной дождь, как ранее рассказывали "Российской газете" в Гидрометцентре, это - разновидность гололеда. Для того, чтобы пошел ледяной дождь, должны сложиться определенные условия: в верхних слоях атмосферы воздух должен быть теплым, вода, которая падает с неба, - чистой. Поверхность же земли должна, наоборот, довольно сильно остыть.

По поводу других осадков предстоящей зимой синоптики тоже сделали прогноз. Они считают, что на большей части Русской равнины в декабре будет не слишком много осадков. Весь снег выпадет, а в верховьях Енисея и на юге Дальнего Востока его будет даже в 1,5 раза больше обычного.

В середине зимы, с формированием мощного азиатского антициклона, количество осадков на Дальнем Востоке резко сократится. Зато на европейской территории России сугробы начнут стремительно расти. В эпицентре снегопадов окажутся северная часть региона и Нижнее Приобье.

В феврале интенсивные снегопады ожидаются в средней полосе Русской равнины и на юге Сибири. Зато Причерноморье, Приморье и Приамурье будут испытывать дефицит осадков.