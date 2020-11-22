Состояние Илона Маска за неделю выросло на 13,5 млрд долларов

Состояние основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска за неделю выросло на 13,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров журнала Forbes.

По последним данным, капитал Маска достиг 104,5 миллиарда долларов, а сам глава Tesla занимает в списке четвертую строку, пишет РБК. На первом месте основатель Amazon Джефф Безос (181,4 миллиарда долларов), на втором - глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (140,5 миллиарда), на третьем - основатель Microsoft Билл Гейтс (118,6 миллиарда).

Маск также поднялся на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Лидирует в нем Безос, второе место принадлежит Гейтсу, а на четвертой строке Арно.