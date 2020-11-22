Создание сообщества единой судьбы в АТР укрепит сотрудничество в регионе

"Мы должны рассматривать принятый долгосрочный план как новый старт для начала дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении. Он вновь призвал создать сообщество единой судьбы в АТР, базирующееся на открытости и инклюзивности, инновационном росте, взаимосвязанности и взаимовыгодном сотрудничестве.

Инициатива Китая совпадает с новым планом АТЭС - это результат запросов людей на усиление сотрудничества и укрепление мультилатерализма в современной ситуации. Из-за пандемии коронавируса в этом году в АТР впервые за 30 лет будет отрицательный рост экономики. А срок действия "Богорских целей" истекает уже к концу этого года. На нынешнем саммите председатель КНР Си Цзиньпин подробно рассказал, как создать сообщество единой судьбы в АТР. Это указало путь видения новых перспектив развития.

Среди четырех принципов самое важное значение для развития АТР имеет "открытость и инклюзивность".

За последние годы глобализация, мультилатерализм и экономическая интеграция столкнулись с трудностями и вызовами. По словам китайского лидера, на этом фоне АТР должен продолжать становиться локомотивом, твердо обеспечивать мир и стабильность, защищать мультилатерализм и последовательно создавать мировую экономику открытого типа.

Создание зоны свободной торговли, будучи одним из основных пунктов в плане азиатско-тихоокеанского сотрудничества, привлекает большое внимание международного сообщества. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин четко выразил намерение о скорейшем завершении создания зоны свободной торговли в АТР. Китайская сторона "позитивно относится к идее присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP)", и объявила о проведении в 2021 году симпозиума по инклюзивной торговле и инвестициям и симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий.

В новой обстановке для продвижения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе требуется новый импульс. Предложенные китайской стороной ряд инициатив и мер, например, призыв о всестороннем претворении в жизнь дорожной карты по развитию интернета и цифровой экономики АТЭС, инициатива об оптимизации среды цифрового бизнеса и проведение в 2021 году симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий, все они основаны на опыте и выводах, накопленных Китаем в ходе восстановления своей экономики, демонстрируют способность Китая в точном контроле закономерностей экономического развития, предоставляя "основной ключ" к достижению роста в инновационном развитии АТР.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении призвал к дальнейшему претворению в жизнь Плана по усилению взаимосвязанности, продолжать содействовать строительству "зеленого коридора" для грузоперевозок, совместно и качественно реализовывать инициативу "Один пояс и один путь". В дальнейшем будут укрепляться основы интеграции экономики АТР, усилена его конкурентоспособность.

В своем выступлении Си Цзиньпин процитировал одну малайскую пословицу: "Встретившись с горой, вместе на нее взберемся, встретившись с ущельем, сообща его преодолеем". Сотрудничество в АТР будет поддерживать все страны региона, совместно продвигаться вперед по направлению к осуществлению целей на 2040 год.