Создание сообщества единой судьбы в АТР укрепит сотрудничество в регионе

Новости

На курорте Архыз найдена маска-талисман Медузы Горгоны 15:36
Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО 15:36
"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом" 15:05
Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США 15:03
В Петербурге произошла перестрелка из-за спора в родительском чате 14:48
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе 14:37
Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us 14:34
Школьница из Италии восстала против дистанционного образования 14:23
Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года 14:14
Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус 14:04
Школьница требует возобновления очных занятий в Турине 14:01
31-й кинофестиваль документального кино "Россия" покажет 7 фильмов из Беларуси 13:46
Испания начнет вакцинацию населения от коронавируса в январе 13:20
В Якутии снимут с продажи антисептик после смерти семи человек 12:59
Григорий Служитель получил Московскую Арт-премию за "Дни Савелия" 12:27
Путин поздравил Добронравова с днем рождения 12:20
Moderna назвала стоимость вакцины от COVID-19 для европейцев 12:15
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира 12:06
Мишустин дал поручения по ликвидации ЧС в Приморье 12:00
Школьники примут участие в акции по сбору макулатуры 11:57
Тысячи жителей возвращаются в Нагорный Карабах после прекращения огня 11:52
В Москве зарегистрировано 6575 новых случаев COVID-19 11:21
Яромир Ягр обратился к болельщикам омского "Авангарда" 11:17
Ночные клубы Софии сделали своих клиентов "заложниками" из-за проверок 11:15
В США разрешили сыворотку от COVID-19, излечившую Дональда Трампа 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
22.11.2020 14:46

Создание сообщества единой судьбы в АТР укрепит сотрудничество в регионе

20 ноября на 27-й неофициальной встрече лидеров Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшейся в режиме видеосвязи, была зафиксирована цель - создание сообщества единой судьбы в АТР. Это обозначило направление экономического сотрудничества в этом регионе на дальнейшие 20 лет, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Брайан Смит / РИА Новости Фото: Брайан Смит / РИА Новости
Фото: Брайан Смит / РИА Новости

"Мы должны рассматривать принятый долгосрочный план как новый старт для начала дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении. Он вновь призвал создать сообщество единой судьбы в АТР, базирующееся на открытости и инклюзивности, инновационном росте, взаимосвязанности и взаимовыгодном сотрудничестве.

Инициатива Китая совпадает с новым планом АТЭС - это результат запросов людей на усиление сотрудничества и укрепление мультилатерализма в современной ситуации. Из-за пандемии коронавируса в этом году в АТР впервые за 30 лет будет отрицательный рост экономики. А срок действия "Богорских целей" истекает уже к концу этого года. На нынешнем саммите председатель КНР Си Цзиньпин подробно рассказал, как создать сообщество единой судьбы в АТР. Это указало путь видения новых перспектив развития.

Среди четырех принципов самое важное значение для развития АТР имеет "открытость и инклюзивность".

За последние годы глобализация, мультилатерализм и экономическая интеграция столкнулись с трудностями и вызовами. По словам китайского лидера, на этом фоне АТР должен продолжать становиться локомотивом, твердо обеспечивать мир и стабильность, защищать мультилатерализм и последовательно создавать мировую экономику открытого типа.

Создание зоны свободной торговли, будучи одним из основных пунктов в плане азиатско-тихоокеанского сотрудничества, привлекает большое внимание международного сообщества. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин четко выразил намерение о скорейшем завершении создания зоны свободной торговли в АТР. Китайская сторона "позитивно относится к идее присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP)", и объявила о проведении в 2021 году симпозиума по инклюзивной торговле и инвестициям и симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий.

В новой обстановке для продвижения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе требуется новый импульс. Предложенные китайской стороной ряд инициатив и мер, например, призыв о всестороннем претворении в жизнь дорожной карты по развитию интернета и цифровой экономики АТЭС, инициатива об оптимизации среды цифрового бизнеса и проведение в 2021 году симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий, все они основаны на опыте и выводах, накопленных Китаем в ходе восстановления своей экономики, демонстрируют способность Китая в точном контроле закономерностей экономического развития, предоставляя "основной ключ" к достижению роста в инновационном развитии АТР.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении призвал к дальнейшему претворению в жизнь Плана по усилению взаимосвязанности, продолжать содействовать строительству "зеленого коридора" для грузоперевозок, совместно и качественно реализовывать инициативу "Один пояс и один путь". В дальнейшем будут укрепляться основы интеграции экономики АТР, усилена его конкурентоспособность.

В своем выступлении Си Цзиньпин процитировал одну малайскую пословицу: "Встретившись с горой, вместе на нее взберемся, встретившись с ущельем, сообща его преодолеем". Сотрудничество в АТР будет поддерживать все страны региона, совместно продвигаться вперед по направлению к осуществлению целей на 2040 год.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин назвал авторов договоренности по Карабаху
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
В оставшийся на три дня без тепла район Владивостока вернули отопление
Биолог назвала два пугающих свойства мутировавшего коронавируса