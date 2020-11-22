После паузы на игры сборных возобновились матчи российской Премьер-лиги. В центральной встрече 15-го тура "Спартак" принимал в старейшем столичном дерби "Динамо". Поединок закончился боевой ничьей - 1:1.

Старейшее московское дерби получилось боевым, но ни одна из команд победить в нем так и не смогла. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что "красно-белые" угодили в небольшой кризис. Еще совсем недавно они вышли в единоличные лидеры чемпионата, а теперь опустились на третье место и рискуют до конца года вообще оказаться вне топ-5.

Совсем с другим настроем подошло к очередному дерби "Динамо". После назначения главным тренером Сандро Шварца "бело-голубые" одержали три победы подряд, разгромив перед паузой вице-чемпиона страны, участника Лиги чемпионов "Локомотив" со счетом 5:1.

Близки к выигрышу "Динамо" было и в Тушине: на 79-й минуте Дмитрий Скопинцев вывел свою команду вперед. Однако уже в концовке хозяева сравняли счет благодаря красивому голу Романа Зобнина: полузащитник сборной России обвел нескольких соперников и отправил мяч в ворота Антона Шунина.

- Сегодня была очень интенсивная игра. Мы создали много моментов до перерыва. Доволен тем, как ребята владели мячом. Во втором тайме "Динамо" действовало немного пассивно. Но в целом 19 ударов для матча на чужом поле против "Спартака" - не самая плохая статистика. Думаю, болельщики получили удовольствие от дерби, - сказал Шварц.

Примерно в схожем стиле прокомментировал итоги матча рулевой "красно-белых" Доменико Тедеско. При этом он признался, что очередная потеря очков не лучшим образом скажется на шансах его команды на первое место.

- Всегда хочется выигрывать. Так что сегодня мы недосчитались очков. Хотя счет, в принципе, неплохой. Есть ли у нас спад? Нельзя оперировать только голой статистикой. Возьмем три последних матча: из них только с "Ростовом" мы выглядели откровенно плохо. "Динамо" сейчас на подъеме. Такое бывает в футболе - не всегда ты заслуженно побеждаешь и не всегда заслуженно уступаешь, - отметил Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Спартак" не может выиграть в трех матчах подряд

Уже на пресс-конференции Тедеско вывел из себя вопрос о его отсутствии в России на время паузы на игры сборных. Напомним, что Доменико улетел в Германию на десять дней.

- Вы всегда обращаете внимание на даты, но за ними больше ничего не видите. Посмотрите на игру и скажите: у кого было больше сил и интенсивности. У нас очень много сборников. Они все уехали, в России осталось 10-12 человек, сыграли за "Спартак" полностью все матчи. Понсе, Айртон, Жиго. О каких десяти днях вы говорите? С воскресенья до понедельника - семь дней, никак не десять. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и сборов. Так что этот перерыв для 5-6 игроков, которые работали дома - это хорошо. Такой вопрос - проявление неуважения. Сначала думайте, потом спрашивайте, - негодовал Тедеско.

Потерял очки на выходных еще один претендент на чемпионство - "Зенит". Питерский клуб сыграл вничью на выезде с "Ахматом" (2:2). К слову, грозненцы поднялись уже на пятое место в таблице, в то время как "сине-бело-голубые" отстают от лидера чемпионата ЦСКА на одно очко. Накануне армейцы сыграли вничью с "Сочи" (1:1).

- В первом тайме мы действовали неплохо. После перерыва забили еще один мяч и могли сделать это еще, но, к сожалению, пенальти в наши ворота изменил ход встречи. Вместо того чтобы в концовке постараться выиграть, заработали удаление и стали меньше атаковать. Конечно, недовольны результатом. Нас подвела реализация, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Серию из шести матчей без побед прервал "Локомотив": москвичи, играя тайм в меньшинстве после удаления Ведрана Чорлуки, одолели на своем поле тульский "Арсенал" (1:0).