США перебросили бомбардировщики B-52H на Ближний Восток

В субботу Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Сообщение об этом размещено на сайте Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Отмечается, что экипажи бомбардировщиков из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС Майно в Северной Дакоте, оперативно совершили дальний полет. Цель передислокации - "сдерживание агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США", - цитирует заявление ТАСС.

Беспосадочный полет был призван показать способность американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира и интегрировать их в ход операций, отмечает СЕНТКОМ. Во время полета экипажи взаимодействовали с американскими истребителями и самолетами-заправщиками. Число переброшенных на Ближний Восток бомбардировщиков не уточняется.