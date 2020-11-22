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22.11.2020 17:54
Рубрика: Экономика

Пособие по неприходу

Страховые выплаты начислят без заявлений
Текст: Елена Манукиян
Пособие по беременности и родам, оплата больничных листов и другие выплаты станут проактивными, сообщили в Фонде социального страхования.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В ведомстве пояснили, что сегодня большинство пособий начисляются по обращениям граждан, но уже к концу следующего года они будут приходить автоматически по факту закрытия листа нетрудоспособности или, например, выхода женщины в декрет.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Мы постараемся максимально упростить способ начисления пособий нашим гражданам и планируем исключить необходимость заполнения заявлений о назначении выплат, которые сегодня работник должен предоставлять по каждому страховому случаю", - сказал руководитель департамента обеспечения страховых выплат фонда Вячеслав Толкачев.

Беззаявительный порядок назначения пособий будет введен в течение следующего года после завершения 1 января 2021 года перехода на механизм "прямых выплат" оставшихся восьми регионов. К ним, кстати, готовятся Краснодарский и Пермский края, Московская, Челябинская, Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Это самые крупные регионы по числу занятого населения, в которых сосредоточено более 40% всех работающих граждан.

Не потребуется писать заявление, например, на пособие по беременности и родам

Со следующего года выплаты в них будут начисляться людям напрямую из Фонда социального страхования без отвлечения средств работодателей, ранее им приходилось вынимать из своего оборота в общей сложности более 250 млрд рублей ежегодно. Работники получат деньги независимо от финансового состояния организации, а с самих работодателей снимается финансовая нагрузка.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Декретные и пособия на ребенка Правила выдачи и оплаты больничного

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