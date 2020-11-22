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22.11.2020,  
14:36
Текст:  Алексей Иванов

Точность и мощь: NI назвал российскую РСЗО "Торнадо-С" опасным оружием

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" является по-настоящему опасной боевой машиной. Такое мнение в публикации The National Interest высказал обозреватель издания Питер Сучиу.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Он, в частности, проанализировал последнюю информацию, обнародованную накануне профессионального праздника артиллеристов начальником ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским. Как уже писала "РГ", к концу 2027 года "Торнадо-С" полностью заменит в армии устаревшие РСЗО "Смерч" и "Ураган". А легендарные "Грады" уступят место другой современной системе - "Торнадо-Г".

РСЗО "Торнадо-С" включает в себя модернизированную (по сравнению со "Смерчем") боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), и новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 миллиметров с максимальной дальностью полета до 120 километров (в перспективе - увеличение до 200 километров). Есть в арсенале этой техники и корректируемые реактивные снаряды с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью.

На это обстоятельство обозреватель The National Interest обратил особое внимание. Ведь исторически РСЗО создавались для работы по площадям, здесь же конструкторы предусмотрели возможность ввести индивидуальное полетное задание для каждого снаряда.

Что касается "Торнадо-Г", то это, по сути, модернизированные "Грады". Они также имеют АСУНО и более совершенные неуправляемые 122-мм реактивные снаряды. Максимальная дальность стрельбы составляет около 40 километров.

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