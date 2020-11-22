Трамп: Данных о фальсификациях хватит для изменения итогов выборов

Президент США Дональд Трамп считает, что имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом. Об этом он сообщил в субботу в своем Twitter.

Хозяин Белого дома отметил, что его следователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, пишет ТАСС. "Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и США", - заявил Трамп, подчеркнув, что мир смотрит.

Президентские выборы в США состоялись третьего ноября. Официально их результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается, но ряд американских СМИ прогнозирует победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он сообщил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов, пообещав отстаивать свою позицию в суде. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.