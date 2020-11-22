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Рубрика: В мире

Трамп отметил важность работы G20 для преодоления пандемии COVID-19

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Пресс-служба Белого дома сообщила подробности выступления президента США Дональда Трампа на встрече с лидерами Группы двадцати (G20), которая состоялась в онлайн-формате. Американский лидер заявил о необходимости совместной работы для восстановления экономического роста, рабочих мест по мере преодоления пандемии COVID-19.

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Президент обратил внимание на то, как США мобилизовали все ресурсы для разрешения кризиса, пишет ТАСС. Трамп рассказал о предпринятых действиях и мерах безопасности для защиты уязвимых категорий населения, методах лечения, разработке вакцин и препаратов. "Президент подтвердил важность совместной работы Группы двадцати для будущего экономического роста и процветания", - сообщили в Белом доме.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья". По его словам, механизм будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов. Подробностей о системе Си Цзиньпин не привел, однако выразил надежду, что участие примут и другие страны.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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