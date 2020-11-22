Тысячи жителей возвращаются в Нагорный Карабах после прекращения огня

Около 25 тысяч человек, бежавших от вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), вернулись в свои дома после прекращения боевых действий в регионе. Такую цифру со ссылкой на данные учетного центра привел глава НКР Араик Арутюнян, уточнив, что в большей степени речь о тех, у кого осталось жилье.

Процесс восстановления нормальной жизни в регионе Арутюнян обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отмечалось, что процесс проходит не без шероховатостей, включая проблемы с безопасностью и дорогами.

Мэр сильно пострадавшего от конфликта города Мартуни на востоке НКР Эдик Аванесян рассказал, что "ситуация в городе нормальная", "режим прекращения огня соблюдается". Туда вернулось около тысячи жителей из примерно 6 тысяч бежавших от конфликта. Заместитель мэра Азнавур Сагиян сообщил, что гуманитарная обстановка в городе нормализуется, появились вода и электричество, открываются продуктовые магазины.

Напомним, лидеры России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которому в конфликтный регион для контроля над восстановлением мира введены подразделения российских миротворцев.