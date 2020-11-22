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22.11.2020,  
13:36
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Украинские военные "пересадили" реактивный "Ураган" на иномарку

Для новой модернизации советских реактивных систем 9К57 "Ураган" на Украине решили закупать чехословацкие шасси автомобилей Tatra Т815-7Т3RC1.
Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины

Ранее для этих целей собирались использовать вездеход КрАЗ-6322 (6х6). Однако, как информирует портал Defence Express, предприятие, выпускавшее такую технику, сейчас находится в состоянии банкротства, и его имущество выставлено на продажу.

Особо подчеркивается, что четырехосная иностранная платформа соответствует всем требованиям стран-членов НАТО. У нее более комфортная кабина, которую планируют в целях обеспечения безопасности экипажа сделать полностью бронированной.

Также утверждается, что Шепетовский ремонтный завод самостоятельно изготовил пакет направляющих и систему наведения.

Российские эксперты уверены, что речь идет всего лишь о капитальном ремонте старых советских изделий, которые просто "пересаживают" с ЗИЛ-135ЛМ на иномарки. Что же касается электронных компонентов, то они приобретены за рубежом.

Фото: Why theHell / youtube.com
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Большие сомнения и в скором создании новых 220-мм реактивных снарядов, которые могут поражать цели на дистанции в 65 километров. Об организации их производства говорят не первый год, но каких-то особых достижений в этом направлении пока не видно.

Что касается отказа от грузовиков автозавода из Кременчуга, то такое решение сорвет выпуск другой РСЗО - "Верба", а также сделает невозможным разработку самоходной артиллерийской установки "Богдана". Впрочем, вместо последней уже закупают САУ Dana-M2, аналогично выполненную на шасси Tatra T 815.

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