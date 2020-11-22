В Британии могут ввести "ковидные паспорта"

Данную идею предложил ранее бывший министр здравоохранения Джереми Хант. По его мнению, Соединенное Королевство сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и организации ежемесячного тестирования всего населения. Наличие прививки и отрицательного теста на коронавирус даст людям возможность обрести прежнюю свободу, возможность не соблюдать ограничения, комендантский час. Идею Ханта некоторые уже назвали "оруэлловской".

По данным газеты, вопрос о введении таких паспортов будет поднят премьер-министром Борисом Джонсоном в парламенте уже в понедельник.

Как ожидается, глава правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврате к системе локальных ограничений. Предполагается, что на Рождество власти ослабят ограничительные меры, а по окончании праздников снова ужесточат их.