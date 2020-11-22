В Калифорнии начал действовать комендантский час

С 21 ноября в Калифорнии начал действовать ночной комендантский час, который призван ограничить рост заболеваемости COVID-19. Представители органов здравоохранения признают, что данный шаг поможет снизить уровень заражений коронавирусом, только если люди прислушаются к нему добровольно. Нарушители могут быть подвергнуты штрафам, а у предприятий могут быть отозваны коммерческие лицензии.

Действие комендантского часа распространяется с 22.00 до 05.00. Он введен до 21 декабря с возможным продлением, если власти Калифорнии сочтут это необходимым. В нерабочие часы в ресторанах можно будет заказать еду на вынос и ее доставку. Власти штата заявляют, что основное внимание уделяется удержанию людей от массового общения и употребления алкоголя, которые провоцируют резкий рост числа случаев заражения COVID-19, отмечает Associated Press. Чиновники надеются избежать полномасштабных мер изоляции, подобных тем, которые были введены в марте, когда пандемия COVID-19 на западе США набирала обороты.

Приказ о ночном комендантском часе затрагивает 41 из 58 округов штата, охватывая более 94 процентов местного населения. Около 40 миллионов человек живут в Калифорнии, самом густонаселенном штате США. Власти некоторых округов также предупредили, что могут ввести более серьезную изоляцию. Последние меры, отмечают эксперты, не так строги, как ограничения, введенные в период с марта по май, когда в Калифорнии были запрещены все несущественные дела и поездки. В других штатах, в том числе в Нью-Йорке, также действует ночной комендантский час. Бары, рестораны и тренажерные залы в городе могут работать до 22 часов, также закрыты государственные школы, а дети переведены на дистанционное обучение.

Последние данные о количестве заболевших COVID-19 в Калифорнии сейчас хуже, чем во время предыдущего августовского пика, сообщает Los Angeles Times. В Калифорнии в настоящее время зарегистрировано уже более миллиона случаев заражения коронавирусом, при этом в пятницу было зафиксировано почти 15 500 новых заболевших: больше только в Техасе. Округ Лос-Анджелес, крупнейший в штате с населением около 10 миллионов человек, может столкнуться с еще более строгими ограничениями уже на следующей неделе, поскольку число госпитализаций достигло предельного уровня. В округе проживает четверть из 40 миллионов жителей штата, но на него приходится около трети случаев коронавируса и около 40 процентов смертей. Уровень положительных тестов на COVID-19 подскочил до 7,3 процента, и в Лос-Анджелесе в пятницу были госпитализированы почти 1300 человек.

Между тем

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в субботу количество случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 12 миллионов, более 255 тысяч человек умерли. По последним данным, опубликованным в пятницу, по стране за один день было зарегистрировано около 187 тысяч новых случаев заражения, что является рекордным показателем. Ежедневное число погибших от COVID-19 в США впервые с мая превысило 2000 человек. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) тем временем призвали американцев избегать поездок на праздник Благодарения 26 ноября, чтобы предотвратить рост случаев передачи инфекции. День благодарения обычно знаменует собой самую загруженную неделю для путешествий по США. В прошлом году около 26 миллионов американцев совершили авиаперелеты за неделю, предшествующую празднику.