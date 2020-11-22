В новом году доллар ждет почти неизбежная девальвация

Возник парадокс. Сейчас, когда на рубль резко ничего не давит, всплески его укрепления тоже недолгие и несильные. И до конца месяца, а то и года вряд ли в паре с долларом рубль выйдет за сложившиеся рамки 75-78.

Специально для "Российской газеты" Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ТелеТрейд, спрогнозировал поведение рубля, включая первые месяцы нового года.

Петр, как вы оцениваете состояние доллара на данный момент? Ситуация складывается в его пользу?

Петр Пушкарев: Сейчас умеренно прослеживается тенденция, которая слегка не в пользу бакса. Доллар присел с начала ноября на 2,15 процента по отношению к китайскому юаню. Примерно треть такой корректировки курса пришлась на завершившуюся неделю.

Мексиканский песо, рэнд ЮАР прибавили в последние дни меньше, но за три недели обе валюты набрали более 5 процентов дополнительного веса. А новозеландский доллар в ходе аналогичного по размеру движения успел еще и обновить двухлетний максимум. Намного скромнее, в пределах 0,5-0,7 процента, за неделю подросли против доллара - евро, британский фунт и индийская рупия.

И как будет развиваться курс доллара по отношению к рублю?

Петр Пушкарев: На волне общих настроений движение рубля напоминало неторопливый отдых на распутье. Российская валюта несколько дней кряду вяло перемещалась по кругу очень малого диаметра" - около 50 копеек в день.

А в пятницу на утренних торгах доллар протестировал отметку в 75 рублей 85 копеек. Но в оставшиеся часы курс оказался зажат в 25-копеечном диапазоне: от 76 рублей до 76 рублей 25 копеек.

Насколько благоприятной для рубля складывается сейчас ситуация на мировых рынках?

Петр Пушкарев: Положению рубля прямо сейчас ничто всерьез не угрожает. Нефть торгуется возле 45 долларов за баррель. Внешнеторговый баланс по традиционным статьям российского экспорта нормализовался.

А западные и азиатские биржевые площадки явно прибавили в капитализации после сообщений о вакцине Pfizer и Moderna. Доход от фондовых инвестиций, особенно в США и Европу, благодаря этому дополнительно подрос. Биржевые индексы S&P и Nasdaq теперь колеблются еще на ступеньку выше.

В последний час пятничных торгов в Нью-Йорке они, правда, едва заметно присели. Однако замаячивший в конце ковидного тоннеля свет обещает Рождественское ралли к концу года. А возможно и более яркий рост акций к весне, когда вакцины начнут освобождать экономики от сковывающих их сегодня ограничений.

Соответственно, иностранные фонды и банки, раз уж у них прибавилось и живых денег, и денежных ожиданий, охотнее задумываются о потенциально интересных вложениях в риск, который обещают им все развивающиеся экономики, включая Россию.

Другое дело, что большинство владельцев капитала не видят причин спешить с такими инвестициями. Как раз поэтому Минфин России выручил в минувшую среду на размещении ОФЗ скромные 55,7 миллиарда рублей. Аукцион привлек в разы меньше капитала, чем в каждый из предыдущих осенних заходов.

Тем не менее, рубль сейчас, похоже, в безопасности. Насколько крупным может быть его укрепление?

Петр Пушкарев: Понимаете, возникла парадоксальная ситуация. Когда на рубль резко ничего не давит, всплески укрепления российской валюты тоже недолгие и несильные.

И шире, до конца месяца, а то и года, естественно сложившиеся рамки вряд ли раздвинутся за пределы границ в 75 рублей за доллар снизу и, возможно, до 78 рублей сверху.

А что нам ждать со стороны США? Какой ветер будет дуть на мировые рынки?

Петр Пушкарев: В пятницу стало известно: председатель Федрезерва США Джером Пауэлл вернет неиспользованную часть средств из чрезвычайных фондов в Казначейство США. Министр финансов Стив Мнучин намерен использовать их на субсидии малому бизнесу и отдельным городам.

Хотя еще не утихли страсти вокруг президентских выборов, между республиканцами и демократами уже возобновились переговоры и по пакету стимулов для экономики размером около 10 процентов национального ВВП. Однако до портфельных управляющих зарубежными фондами, похоже, начинает доходить, что вопрос: "А сможет ли Америка покрыть все эти расходы позднее внешними поступлениями?", носит совсем не праздный характер.

По мере приближения даты широкого распространения вакцин, поводов бежать за защитой в американские казначейские облигации находится все меньше. А "денежный принтер" Федрезерва изрядно разбавляет долларовую денежную массу, размывает будущую покупательную стоимость доллара.

Для рынка также важно, как будут развиваться экономические отношения США и Китая.

Петр Пушкарев: Правительство Дональда Трампа все время пыталось развернуть в сторону Америки торговые потоки из Европы и Китая.

Но в свете недавних высказываний Джо Байдена окончательно ясно: демократы, в случае их прихода в Белый дом, опять будут готовы позволить Китаю едва ли не все, что при Обаме.

Формального пересмотра "фазы один" торговой сделки 2020 года, может, и не будет. Но если все-таки у руля окажется Байден, то вряд ли его люди станут настаивать на строгом выполнении условий. Это означает, что у Америки ускоренными темпами будет разбухать торговый дефицит. Плюс в свете угроз демократов поднять обратно корпоративные налоги, станут совсем неактуальными и так не шибко активные планы некоторых владельцев производств из Китая в США.

Чем это грозит доллару?

Петр Пушкарев: На таком фоне просто не видно обеспечительных ресурсов, которые бы реально смогли предотвратить по факту почти неизбежную девальвацию доллара хотя бы на 20-25 процентов в отношении корзины главных мировых валют.

Уже сейчас фонды отводят определенные лимиты средств на отработку этих будущих долгосрочных сценариев, скупая активнее долговые бумаги не Америки, а Европы, Австралии или Китая.

К российским активам относятся пока более настороженно. Поскольку не видят роста, за счет которого вложения быстро бы отбивались. Ключевая ставка ЦБ стала ниже, плюс инвесторы по-прежнему обеспокоены экономическими издержками всплеска ковидной инфекции, возможных новых сдерживающих активность ограничений.

Рост и восстановительные процессы в 4 квартале 2020 и в 1 квартале 2021, очевидно, будут сдержаны этими вызовами. Из-за чего и инвестиции в развивающиеся экономики до весны будут притормаживать. Впрочем, все эти мысли скорее актуальны для декабрьских и январских сценариев.

Конец ноября для рубля будет спокойным?

Петр Пушкарнв: Остаток ноября для мировых финансов ожидается тихим и неспешным. Если не брать в расчет, разумеется, всегда возможные сюрпризы.

На биржах США наступающая неделя короткая из-за Дня Благодарения в четверг, когда акции торговаться не будут. А в пятницу Нью-Йоркская фондовая биржа откроется всего на три часа. В понедельник 23 ноября выйдут релизы по деловой активности сперва из далекой Австралии, долговые бумаги которой как раз пользуются сейчас повышенным спросом. Свежие данные с австралийского континента вряд ли разочаруют инвесторов.

И следом будут в тот же день аналогичные публикации по Франции, Германии, другим европейским странам. Но эти цифры, напротив, вряд ли способны добавить движениям активов драйва. Потребители в условиях ковидных ограничений на семейные встречи и "необязательные" поездки в лучшем случае приберегут деньги на утешительные сюрпризы для родных и любимых к Рождеству.

Так или иначе, но именно по шлейфу реакции австралийского доллара и евро на выходящую статистику (в парах с долларом США) можно будет безошибочно судить о настроениях по отношению к доллару и других валют, включая рубль.

Так и будет задан тон хотя бы на первую половину недели. Потом уже, в четверг и пятницу, пока биржи США будут на паузе, остаточные движения активности не обещают.