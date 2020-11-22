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22.11.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как почистить ноутбук дома

Текст: Иван Черноусов
Со временем ноутбук может хуже работать и дело не только в том, что программы требуют больше ресурсов. В компьютер может попасть пыль и скорость открытия программ замедлится. О том, как почистить лэптоп, рассказал Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: pixabay.com
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"Перед тем, как приступить к чистке ноутбука, нужно разъяснить два момента. Очистка может быть внешней - от грязи, разводов и пыли, а может быть и внутренней - от пыли, которая забивается в отводящий тепло воздуховод", - объясняет специалист.

В очистке от внешней грязи по большому счету нет ничего сложного - стоит лишь учитывать некоторые нюансы и использовать специализированные чистящие средства. "При очистке экрана следует выключить ноутбук и дать возможность остыть устройству (в некоторых моделях у экранов довольно высокие рабочие температуры). Для очистки следует обязательно использовать чистые влажные салфетки (специальные для экранов) или тряпочки из микрофибры, ведь даже небольшие загрязнения на них могут привести к сильным разводам. Подобные средства подойдут от пыли на устройстве, но для очистки более серьезных загрязнений необходимо использовать специальные гели и аэрозоли".

По словам специалиста, следует обращать внимание на то, чтобы на чистящем средстве было обязательное упоминание о том, что оно подходит для очистки экранов разных типов. При использовании спреев никогда не распыляйте жидкость непосредственно на экран техники - она может попасть внутрь устройства и повредить его. Места стыков корпуса и экрана чистить лучше всего ватными палочками или похожими средствами. Все эти средства применимы и для очистки клавиатуры и для тачпада.

"Более трудоемкий процесс - очистить ноутбук от пыли внутри, и в данном случае без разбора ноутбука не обойтись. Но перед тем, как разбирать ноутбук самостоятельно или нести его в сервисный центр, следует понять, нужна ли чистка или нет. Для этого подойдут программы измерения температуры (SpeedFan, AIDA64, Core Temp и пр.) и общие наблюдения за устройством. Если присутствуют такие признаки, как: самопроизвольное выключение, сильный нагрев в области клавиатуры, повышенный уровень шума кулера, падение производительности, а температура процессора 80-90°С, то без чистки не обойтись. И если оттягивать чистку и продолжать работать с устройством при таких сильных температурах, это может в итоге навредить ноутбуку", - продолжает Кузьменко.

Фото: Istock
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Но для некоторых моделей ноутбуков для хорошей очистки достаточно снять заднюю крышку, но следует помнить, что, если устройство все еще на гарантии, разбирать ноутбук и пытаться очистить самостоятельно - плохое решение, потому что с большей долей вероятности гарантия "слетит".

"Из инструментов вам понадобятся крестовые отвертки разных размеров и баллон со сжатым воздухом. Инженеры некоторых моделей заботятся о пользователях и делают доступ к кулеру весьма простым: в данном случае следует снять заднюю крышку и продуть кулер сжатым воздухом, а остатки пыли снять ватными палочками. Но такое решение, к сожалению, подойдёт далеко не для всех устройств и только для тех людей, которые уверены в том, что они не навредят устройству".

Лучшим вариантом при труднодоступном доступе к системе вентиляции будет обращение в сервисный центр. Специалист сможет разобрать ваше устройство и почистить все загрязнённые детали, заключает Кузьменко.

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