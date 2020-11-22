Изменения предложено внести в статью 5.10 КоАП. Среди авторов - глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. В законопроекте предлагается существенно увеличить административные штрафы за предвыборную агитацию в день тишины (напомним, что он наступает в ноль часов за одни сутки до дня голосования), а также в запрещенных местах. В частности, это касается размещения печатных агитационных материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов.

Сейчас за такие нарушения граждан штрафуют на 1-1,5 тысячи рублей, должностных лиц - на 2-5 тысяч рублей, а юрлиц - на 20-100 тысяч рублей. Согласно документу, новые штрафы для граждан должны будут составить от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Аналогичные штрафы предлагаются за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах. Предложенные нормы касаются периода подготовки к выборам или референдуму, а также непосредственно времени их проведения.

Авторы в сопроводительных материалах заявили, что законопроект направлен "на комплексное решение вопросов соблюдения законности участниками избирательного процесса". Сейчас документ отправлен в правительство РФ, которое должно дать свое заключение.

Максимальная планка штрафа предложена в 500 тысяч рублей для юридических лиц

Сделать меры против незаконной агитации более эффективными поможет еще один законопроект, который те же инициаторы внесли в середине прошлой недели. В случае одобрения документ наделит Центризбирком России и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете. Для этого им нужно будет сообщить о нарушениях в Роскомнадзор. В ответ ведомство сможет временно ограничить доступ к конкретным материалам либо удалить их. Другим вариантом будет временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где такие материалы размещены. Такие санкции к ресурсам могут применяться, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации. Согласно законопроекту, ЦИК сможет инициировать такую блокировку во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы - во время избирательных кампаний регионального уровня.

В результате в законодательстве РФ могут появиться действенные и оперативные механизмы пресечения незаконной агитации, что призвано снизить общественную опасность от последствий такого нарушения, оценила предложения секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, которую цитирует "Интерфакс". По ее словам, проблема нарушения порядка агитации в интернете действительно существует. "Нарушения в интернете фиксировались ранее и продолжают фиксироваться в ходе избирательных кампаний", - добавила секретарь Центризбиркома.