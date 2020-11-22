Сейчас на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболовства допускается только транспортировать, хранить и выгружать уловы в свежем, живом и охлажденном виде. Изменения дают возможность для рыбаков также потрошить и обезглавливать улов.

По ГОСТу "рыба охлажденная" хранение в неразделанном виде трески, пикши и сайды не допускается более трех часов. Но в некоторых рыбохозяйственных бассейнах прибрежное рыболовство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

"Первичная обработка улова водных биоресурсов в кратчайшие сроки после вылова на судах прибрежного флота в море гарантирует выработку охлажденной рыбы высокого качества с сохранением ее пищевой и биологической ценности", - поясняют авторы документа. Но контролирующие органы не разрешают производить первичную обработку уловов на борту судна, осваивающего прибрежную квоту, расценивая это как нарушение закона. За это по КоАП судовладельцу грозит штраф в размере от 200 до 300 процентов от объема улова.

"Сложившаяся ситуация вынуждает рыбопромысловые компании отказываться от осуществления прибрежного рыболовства, что неизбежно негативно влияет на полномасштабную загрузку прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий необходимым сырьем, ставит под угрозу выполнение задачи по освоению выделенных объемов квот добычи водных биологических ресурсов в рамках прибрежного рыболовства, нивелирует вклад прибрежного рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности страны", - уверены авторы законопроекта.