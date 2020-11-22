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22.11.2020 22:14
Рубрика: Экономика

Съедят без потрохов

Свежую рыбу - треску, пикшу и сайду вернут на полки магазинов
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8317)
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает проводить первичную обработку уловов при прибрежном рыболовстве, то есть шкерить рыбу. Из-за существующего запрета довезти до берега треску, пикшу и сайду в сохранности не всегда удавалось. Что делало прибрежное рыболовство бессмысленным бизнесом, а потребители лишались более 50 тысяч тонн трески и пикши, выловленной в Баренцевом и Норвежском морях.

Сейчас на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболовства допускается только транспортировать, хранить и выгружать уловы в свежем, живом и охлажденном виде. Изменения дают возможность для рыбаков также потрошить и обезглавливать улов.

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По ГОСТу "рыба охлажденная" хранение в неразделанном виде трески, пикши и сайды не допускается более трех часов. Но в некоторых рыбохозяйственных бассейнах прибрежное рыболовство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

"Первичная обработка улова водных биоресурсов в кратчайшие сроки после вылова на судах прибрежного флота в море гарантирует выработку охлажденной рыбы высокого качества с сохранением ее пищевой и биологической ценности", - поясняют авторы документа. Но контролирующие органы не разрешают производить первичную обработку уловов на борту судна, осваивающего прибрежную квоту, расценивая это как нарушение закона. За это по КоАП судовладельцу грозит штраф в размере от 200 до 300 процентов от объема улова.

"Сложившаяся ситуация вынуждает рыбопромысловые компании отказываться от осуществления прибрежного рыболовства, что неизбежно негативно влияет на полномасштабную загрузку прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий необходимым сырьем, ставит под угрозу выполнение задачи по освоению выделенных объемов квот добычи водных биологических ресурсов в рамках прибрежного рыболовства, нивелирует вклад прибрежного рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности страны", - уверены авторы законопроекта.

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