В США разрешили сыворотку от COVID-19, излечившую Дональда Трампа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило в экстренных случаях вводить болеющим коронавирусом пациентам экспериментальную сыворотку из антител. Этот препарат, произведенный фармацевтами Regeneron Pharmaceuticals, приобрел известность после того, как им лечили заболевшего COVID-19 президента Дональда Трампа.

В управлении сообщили, что теперь допускается одновременный прием антител casirivimab и imdevimab для лечения COVID-19 у пациентов в возрасте от 12 лет и весом от 40 килограмм, у которых заболевание проходит в легкой или средней форме. В тоже время сыворотку нельзя применять при тяжелых формах коронавируса, в том числе, когда пациенту требуется кислородная терапия.

При использовании сыворотки не исключается побочные эффекты, среди которых анафилактический шок, жар, озноб, сыпь, зуд и покраснения.